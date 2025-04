Fabrika Honeywell v Partizánskom definitívne ukončí výrobu na jeseň

Partizánske 16. apríla (TASR) - Spoločnosť Honeywell Safety Products Slovakia definitívne ukončí výrobu v Partizánskom na jeseň, postupne prepustí zvyšných zamestnancov. Rozhodnutie presunúť výrobu z Partizánskeho americký koncern urobil ešte v roku 2022, o čom informoval aj samosprávu mesta. Odôvodnil ho vysokými nákladmi na pracovnú silu. Pre TASR to v stredu uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik.



„Fabrika Honeywell ešte v roku 2022 dala stanovisko, že bude uzatvárať činnosť na Slovensku, bude sa presúvať mimo Slovenska, mimo Európu a postupne bude prepúšťať zamestnancov,“ spomenul Božik.



S prepúšťaním zamestnancov začala spoločnosť podľa neho už v januári 2023 a ukončí ho v tomto roku. „Bolo to postupné, najskôr prepustili 49 ľudí, potom 29 ľudí, následne ďalšie skupiny. Teraz do septembra ide o 137 ľudí,“ konkretizoval.



Božik ďalej ozrejmil, že spoločnosť svoj odchod zo Slovenska odôvodnila nákladmi na pracovnú silu. „Tieto náklady vyhodnotili ako vysoké pred troma rokmi, v roku 2022. Išli do štátu, kde náklady na zamestnanca aj s odvodmi predstavujú 400 dolárov,“ podotkol.



Spoločnosť sa v Partizánskom zaoberá výrobou ochrannej obuvi a ochranných pomôcok. Je súčasťou amerického koncernu Honeywell International.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Partizánske bola podľa posledných dostupných údajov na úrovni 3,04 percenta.