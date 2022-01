Facebook spúšťa jeden z najvýkonnejších superpočítačov na svete

New York 24. januára (TASR) – Meta, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, v pondelok oznámila, že spúšťa jeden z najvýkonnejších superpočítačov na svete, aby zvýšila svoju kapacitu na spracovanie údajov. A to aj napriek pretrvávajúcim sporom o súkromí a dezinformáciách.



Podľa Meta jej stroj, známy ako AI Research SuperCluster (RSC), už patrí medzi päť najrýchlejších superpočítačov a stane sa najrýchlejším strojom s umelou inteligenciou, keď bude v najbližších mesiacoch úplne dokončený. Dokáže spracovať obrázky a videá až 20-krát rýchlejšie ako súčasné systémy.



Vytváranie tzv. metaverzie si vyžaduje enormný výpočtový výkon, napísal šéf Meta Mark Zuckerberg na Facebooku s odkazom na svoju myšlienku 3D internetu, kde si používatelia nasadia súpravy pre virtuálnu realitu a senzorové vybavenie.



Spoločnosť predpokladá vývoj nástrojov umelej inteligencie (AI), ktoré okrem iného umožnia ľuďom hovoriacim niekoľkými rôznymi jazykmi navzájom si porozumieť v reálnom čase.



Americké technologické giganty ako Facebook a Google sú však už dlho kritizované za spôsob, akým spracúvajú a využívajú údaje svojich užívateľov.



Obe v súčasnosti čelia právnym sporom v Európskej únii a obvineniam, že prenosy užívateľských údajov z európskeho bloku do Spojených štátov sú nezákonné. Okrem toho je Facebook kritizovaný za to, že pomáhal podnecovať dezinformácie a nenávistné prejavy.



Facebook sa opakovane ospravedlnil za nepriaznivé účinky svojich algoritmov a upozornil na svoje investície do monitorovania obsahu a iných opatrení na riešenie problematických príspevkov.



European Digital Rights, sieť mimovládnych organizácií, ktoré vedú kampaň za udržanie veľkých technológií na uzde, v pondelok uznala, že Facebook vynaložil úsilie na zlepšenie, ale pripomenula tiež, že nové mocné nástroje vyvolávajú ďalšie obavy.



„Zo všetkej tej počítačovej sily v rukách takejto mocnej technologickej spoločnosti nemôže vzísť nič dobré,“ povedal agentúre AFP Diego Naranjo z European Digital Rights.



V príspevku na blogu, v ktorom spoločnosť Meta informovala o superpočítačoch, dvaja členovia výskumného tímu AI zdôraznili, že odstránenie škodlivého obsahu patrí medzi kľúčové prvky.



Facebook zatiaľ neprezradil polohu svojho superpočítača a povedal agentúre AFP, že informácie sú dôverné.