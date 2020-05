Facebook spúšťa obchodnú platformu

San Francisco 20. mája (TASR) - Facebook sa chce stať miestom pre online predaj. Preto spúšťa platformu, ktorá umožní firmám jednoducho založiť si online predajne prístupné cez Facebook alebo Instagram, oznámil v utorok (19. 5.) prevádzkovateľ najznámejšej sociálnej siete na svete.



Predajcovia tiež budú môcť propagovať svoj tovar prostredníctvom video live streamu. Projekt by mal pomôcť predovšetkým malým firmám prežiť koronakrízu, povedal zakladateľ a šéf Facebooku Mark Zuckerberg pre DPA.



"O toto som mal záujem už dlhší čas, ale s príchodom ochorenia COVID-19 sa to stalo kritickým a urgentným," uviedol Zuckerberg. "Mnoho malých firiem krachuje, nevedia, ako sa zachrániť." Dodal, že mnoho z týchto firiem sa chystá ísť online vôbec prvýkrát.



Firmy nebudú platiť za vytvorenie e-shopov, ale za služby s nimi spojené, ako je fakturovanie či platobné služby, budú účtované poplatky, tie sú však z veľkej časti len na pokrytie nákladov upozornil Zuckerberg.



Primárnym biznisom pre Facebook je však reklama, uviedol Zuckerberg. Obchodná platforma dá Facebooku prístup k údajom o správaní zákazníkov. "Budeme vidieť, s ktorými obchodmi prichádzate to interakcie, aké produkty vás zaujímajú, čo kupujete a podobne," povedal Zuckerberg. Aktuálne sa nepočíta s funkciou zdieľania týchto informácií s priateľmi a nikto okrem používateľa, obchodu a Facebooku sa k nim nedostane.