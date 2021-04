Menlo Park/Ženeva 20. apríla (TASR) - Facebookom podporovaná kryptomena by mala byť spustená ešte tento rok.



Facebook chcel pôvodne spôsobiť revolúciu vo finančnom svete spustením globálnej digitálnej meny, ktorú však zastavili regulačné úrady. Prvý návrh prišiel v júni 2019, pôvodne sa mala táto univerzálna mena volať libra a mala byť krytá košom mien, ako sú dolár a euro.



Regulačné úrady po celom svete sa striktne postavili proti projektu a skupina, ktorá ho mala na starosti, stratila veľkých spoločníkov, ako sú Visa a Mastercard. Skupina nakoniec plány zrušila a rozhodla sa pre viacero stablecoinov krytých jedna k jednej rôznymi menami a jednu kryptomenu krytú viacerými menami.



Za novou kryptomenou stojí Diem Association so sídlom v Ženeve a plánuje spustiť pilot emisiou stabelcoinu krytého americkým dolárom, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.



Pilot by mal byť relatívne malý a mal by sa sústrediť predovšetkým na transakcie medzi jednotlivými spotrebiteľmi. Používatelia budú mať zrejme tiež možnosť nákupu tovarov. Zatiaľ však nie je stanovený presný termín spustenia novej kryptomeny a časový rámec sa ešte môže zmeniť.