Fakulta riadenia a informatiky UNIZA spolupracuje so združením NIX.CZ

Žilina 1. februára (TASR) – Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) nadviazala spoluprácu so združením NIX.CZ, ktoré združuje českých i zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. TASR o tom informoval prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliam Lendel.



Podľa technického riaditeľa združenia NIX.CZ Mariana Rychteckého kladú kolegovia z FRI UNIZA v rámci výučby veľký dôraz na prepojenie teórie s praxou. "Vďaka tomu majú študenti možnosť obsiahnuť sieťové prvky a prácu s nimi už v rámci vysokoškolského štúdia. Tento prístup je nám veľmi blízky a sympatický. Preto sme sa rozhodli podporiť výučbu budúcich sieťových administrátorov venovaním switchov Nexus 7010," uviedol Rychtecký.



"Do budúcnosti počítame s tým, že by sme pripravili spoločné projekty, týkajúce sa vzdelávania budúcich sieťárov pre ich lepšie uplatnenie v praxi. Spolupráca s akademickým prostredím bola vždy pre naše združenie dôležitá," doplnil riaditeľ združenia Adam Golecký.



Prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA doplnil, že fakulta ponúka študijné programy informačné a sieťové technológie na bakalárskom štúdiu a aplikované sieťové inžinierstvo na inžinierskom štúdiu. "Na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia sa aktuálne vzdeláva takmer 1600 študentov, ktorí navštevujú dvanásť akreditovaných študijných programov," dodal Lendel.



NIX.CZ združuje českých i zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Okrem siedmich pražských lokalít poskytuje služby aj vo Viedni a v Bratislave.