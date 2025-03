FALOŠNÁ VLÁDNA STRÁNKA: Snaží sa získať platobné údaje

Bratislava 13. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR varuje pred podvodnou webovou stránkou vladne.spravy.com, ktorá sa vydáva za oficiálny vládny portál. Stránka šíri falošné informácie o možnosti získania finančnej podpory alebo platby od štátu a snaží sa získať platobné a osobné údaje obyvateľov Slovenska. Vo štvrtok na to upozornil komunikačný odbor MIRRI.



"Prevádzkovatelia podvodnej stránky využívajú dôveru občanov a zneužívajú aktuálnu situáciu s cieľom vylákať od obetí osobné údaje, čísla platobných kariet, prístupové heslá či iné dôverné informácie. Podvodné stránky často pôsobia dôveryhodne, používajú štátne symboly, logá vládnych inštitúcií alebo oficiálny jazyk, aby vzbudili dojem autentickosti. Dôrazne upozorňujeme, že štát ani žiadna oficiálna vládna inštitúcia nikdy nežiada občanov o zadávanie platobných údajov prostredníctvom neoverených webových stránok," spresnil rezort.



Ak ľudia dostanú výzvu na zadanie takýchto údajov z neznámeho alebo podozrivého zdroja, tak MIRRI odporúča, aby stránku okamžite zavreli a neposkytovali žiadne informácie. V prípade, že už údaje poskytli, by mali hneď kontaktovať svoju banku a informovať ju o podozrení na zneužitie platobných údajov a zároveň požiadať o zablokovanie platobnej karty či účtu. Rovnako by mali ľudia pravidelne sledovať aj pohyby na účte alebo neobvyklé transakcie a kontrolovať si výpisy, zmeniť si prihlasovacie údaje či zabezpečiť svoje účty pomocou dvojfaktorovej autentifikácie. Podozrivú webovú stránku je potrebné podľa rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nahlásiť polícii vrátane záznamov komunikácie s ňou alebo potvrdení o platbách.



"Na overenie pravosti informácií odporúčame vždy využívať oficiálne vládne portály a webové stránky štátnych inštitúcií," uzavrelo MIRRI. Dodalo, že podvodné stránky často obsahujú gramatické chyby, nezvyčajnú štylistiku alebo neprofesionálne vyhotovenie obsahu. Ďalšími charakteristickými znakmi sú naliehavé výzvy na poskytnutie údajov s varovaním pred stratou nároku, ponuka finančných prostriedkov bez zrejmého dôvodu či vysvetlenia, absencia kontaktných údajov alebo ich nejasnosť. Falošné stránky taktiež neobsahujú dôveryhodnú doménu, ako je napríklad gov.sk.