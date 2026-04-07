FALOŠNÝ značkový tovar: Odhalili ho colníci na východe
Autor TASR
Košice 7. apríla (TASR) - Košickí colníci odhalili na rýchlostnej ceste R4 pri Milhosti v smere z Maďarska na Slovensko dodávku plnú falzifikátov svetových značiek, zadržali tisíce kusov tovaru. TASR o tom informoval hovorca Finančnej správy (FS) SR Daniel Kováč.
Počas nočnej služby z piatka (3. 4.) na sobotu (4. 4.) zastavili dodávkové vozidlo značky Ford Transit evidované v Poľsku. Pri následnej kontrole objavili v nákladovom priestore kartónové krabice a PVC vrecia naplnené tovarom, ktorý vykazoval znaky falzifikátov. Išlo o napodobeniny výrobkov známych svetových značiek - kabelky, ruksaky, cestovné tašky, oblečenie, obuv či módne doplnky.
Celkovo colníci zaistili viac ako 3000 kusov tovaru. „Podľa zistení bol tovar prepravovaný z Bukurešti do Varšavy. Colný úrad ho zaistil pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. O ďalšom postupe bude rozhodnuté v súlade s platnou legislatívou,“ spresnil Kováč.
FS pripomína, že obchodovanie s falzifikátmi poškodzuje nielen držiteľov práv duševného vlastníctva, ale aj spotrebiteľov. Takýto tovar podľa nej totiž často nespĺňa bezpečnostné ani kvalitatívne štandardy a jeho distribúcia je v rozpore so zákonom.
