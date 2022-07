FAO: Ceny potravín v júni klesli, produkcia obilnín sa mierne zvýšila

Rím 8. júla (TASR) - Svetové ceny potravín v júni klesli už tretí mesiac po sebe, ale zostali blízko rekordne vysokej úrovne z marca. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa FAO sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, minulý mesiac znížil na 154,2 bodu z revidovaných 157,9 bodu v máji (pôvodne 157,4 bodu pri predbežnom odhade).



Napriek medzimesačnému poklesu bol júnový index stále o 23,1 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. Dôvodmi sú vplyv ruskej invázie na Ukrajinu, obavy z nepriaznivého počasia, silný globálny dopyt a vysoké výrobné a dopravné náklady.



"Faktory, ktoré v prvom rade vyhnali globálne ceny vysoko, sú stále v hre," povedal hlavný ekonóm FAO Maximo Torero Cullen.



Júnové údaje FAO ďalej ukázali, že index cien obilnín v porovnaní s májom klesol o 4,1 %, no stále bol medziročne vyšší o 27,6 %. Podľa FAO júnový medzimesačný pokles bol spôsobený sezónnou dostupnosťou novej úrody na severnej pologuli, lepšími podmienkami v niektorých hlavných producentských krajinách a vyhliadkami na väčšiu produkciu v Rusku.



Aj index cien rastlinných olejov v júni medzimesačne klesol, a to o 7,6 %, index cukru sa znížil o 2,6 %, ale index cien mäsa vzrástol o 1,7 %, na nové rekordné maximum a index cien mliečnych výrobkov medzimesačne vyskočil o 4,1 %. Svetové ceny sušeného mlieka sa zvýšili v dôsledku silného dopytu po dovoze a pretrvávajúcej napätej globálnej ponuky.



V separátnych odhadoch ponuky a dopytu po obilninách FAO zvýšila svoju predpoveď globálnej produkcie obilnín v roku 2022 na 2,792 miliardy ton z predchádzajúcich 2,784 miliardy ton. To však bude stále o 0,6 % menej než svetová produkcia v roku 2021.



FAO zároveň odhadla, že svetové zásoby obilnín na konci sezóny v roku 2023 budú dosahovať 854 miliónov ton, čo je o 7,6 milióna ton viac oproti predpovedi z minulého mesiaca, no napriek tomu ide o medziročný pokles o 0,6 %.