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FAO očakáva v najbližšom období nový rast svetových cien potravín
V minulých mesiacoch ceny mierne klesali, takýto stav je však podľa Torera podľa všetkého iba dočasný.
Autor TASR
Rím 5. augusta (TASR) - Svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín, varoval hlavný ekonóm Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Maximo Torero, pričom poukázal na vojny v Iráne a na Ukrajine a nástup extrémneho klimatického fenoménu El Niňo. Ich kombinácia povedie podľa neho k rastu nákladov a poklesu úrod. Informovala o tom agentúra Reuters.
V minulých mesiacoch ceny mierne klesali, takýto stav je však podľa Torera podľa všetkého iba dočasný. Vyššie ceny ropy, výpadok dodávok priemyselných hnojív z krajín Blízkeho východu, nedostatok nafty v niektorých oblastiach sveta a extrémne počasie sa postupne budú premietať do vyšších nákladov a následne spotrebiteľských cien, aj keď s oneskorením.
„Predpokladám, že ceny komodít začnú teraz výraznejšie rásť a do konca roka sa to odrazí na raste cien potravín. V budúcom roku je už potrebné s rastom cien potravín počítať naisto,“ povedal Torero v rozhovore pre agentúru Reuters s tým, že „premietnutie cien komodít do konečných cien potravín trvá približne tri až šesť mesiacov".
„(Blokovanie) Hormuzského prielivu je problém, pretože ovplyvňuje náklady v oblasti produkcie agrokomodít,“ uviedol Torero v súvislosti s námornou trasou, ktorou sa prepravuje veľký objem ropy, skvapalneného zemného plynu, ale aj priemyselných hnojív a ďalších produktov. Tlak na ceny potravín budú zvyšovať aj dronové útoky Ukrajiny na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru, čo obmedzuje dodávky nafty a zemného plynu na svetové trhy. Obidve suroviny sú dôležité pri výrobe potravín.
Navyše, k vojnovým konfliktom na Ukrajine a v Iráne sa pridáva klimatický fenomén El Niňo, ktorý podľa meteorológov môže byť v tomto roku jedným z najsilnejších v histórii meraní. Fenomén spôsobuje prudké zmeny počasia, najmä rozsiahle suchá. To sa rovnako môže odraziť na vývoji cien agrokomodít a pre desiatky miliónov ľudí znamenať nedostatok potravín.
V minulých mesiacoch ceny mierne klesali, takýto stav je však podľa Torera podľa všetkého iba dočasný. Vyššie ceny ropy, výpadok dodávok priemyselných hnojív z krajín Blízkeho východu, nedostatok nafty v niektorých oblastiach sveta a extrémne počasie sa postupne budú premietať do vyšších nákladov a následne spotrebiteľských cien, aj keď s oneskorením.
„Predpokladám, že ceny komodít začnú teraz výraznejšie rásť a do konca roka sa to odrazí na raste cien potravín. V budúcom roku je už potrebné s rastom cien potravín počítať naisto,“ povedal Torero v rozhovore pre agentúru Reuters s tým, že „premietnutie cien komodít do konečných cien potravín trvá približne tri až šesť mesiacov".
„(Blokovanie) Hormuzského prielivu je problém, pretože ovplyvňuje náklady v oblasti produkcie agrokomodít,“ uviedol Torero v súvislosti s námornou trasou, ktorou sa prepravuje veľký objem ropy, skvapalneného zemného plynu, ale aj priemyselných hnojív a ďalších produktov. Tlak na ceny potravín budú zvyšovať aj dronové útoky Ukrajiny na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru, čo obmedzuje dodávky nafty a zemného plynu na svetové trhy. Obidve suroviny sú dôležité pri výrobe potravín.
Navyše, k vojnovým konfliktom na Ukrajine a v Iráne sa pridáva klimatický fenomén El Niňo, ktorý podľa meteorológov môže byť v tomto roku jedným z najsilnejších v histórii meraní. Fenomén spôsobuje prudké zmeny počasia, najmä rozsiahle suchá. To sa rovnako môže odraziť na vývoji cien agrokomodít a pre desiatky miliónov ľudí znamenať nedostatok potravín.