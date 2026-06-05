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FAO: Svetové ceny potravín klesli, znížili ich najmä ceny olejov
Podľa údajov FAO index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, klesol v máji oproti revidovanej aprílovej úrovni o 0,2 % na 130,8 bodu.
Autor TASR
Paríž 5. júna (TASR) - Svetové ceny potravín v máji klesli, naďalej sa však držia v blízkosti zhruba 3,5-ročného maxima. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa údajov FAO index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, klesol v máji oproti revidovanej aprílovej úrovni o 0,2 % na 130,8 bodu. Za apríl však organizácia upravila index cien smerom nahor. Pôvodne uvádzala 130,7 bodu, po revízii ho však korigovala na 131 bodov. To je najvyššia hodnota indexu od januára 2023.
Napriek poklesu sa tak index udržal v máji na jednej z najvyšších úrovní od začiatku roka 2023. Navyše, v medziročnom porovnaní vzrástli svetové ceny potravín o 2,9 %.
Za medzimesačným poklesom cien sú najmä ceny rastlinných olejov, ktoré klesli prvýkrát od začiatku roka. V porovnaní s aprílom sa znížili o 4,6 %, keď nižšie ceny palmového a sójového oleja vykompenzovali rast cien repkového a slnečnicového oleja. V porovnaní s májom minulého roka sú však ceny rastlinných olejov stále zhruba o pätinu vyššie.
Na druhej strane ceny obilnín a cukru zaznamenali rast. Ceny obilnín vzrástli o 2,6 %, najmä v dôsledku pokračujúceho rastu cien pšenice. Ceny tejto komodity sa v máji zvýšili už štvrtý mesiac po sebe. Vzrástli aj ceny kukurice. Ešte výraznejšie než ceny obilnín vzrástli ceny cukru. Rast dosiahol 7,5 %, v medziročnom porovnaní však boli zhruba o 13 % nižšie.
Podľa údajov FAO index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, klesol v máji oproti revidovanej aprílovej úrovni o 0,2 % na 130,8 bodu. Za apríl však organizácia upravila index cien smerom nahor. Pôvodne uvádzala 130,7 bodu, po revízii ho však korigovala na 131 bodov. To je najvyššia hodnota indexu od januára 2023.
Napriek poklesu sa tak index udržal v máji na jednej z najvyšších úrovní od začiatku roka 2023. Navyše, v medziročnom porovnaní vzrástli svetové ceny potravín o 2,9 %.
Za medzimesačným poklesom cien sú najmä ceny rastlinných olejov, ktoré klesli prvýkrát od začiatku roka. V porovnaní s aprílom sa znížili o 4,6 %, keď nižšie ceny palmového a sójového oleja vykompenzovali rast cien repkového a slnečnicového oleja. V porovnaní s májom minulého roka sú však ceny rastlinných olejov stále zhruba o pätinu vyššie.
Na druhej strane ceny obilnín a cukru zaznamenali rast. Ceny obilnín vzrástli o 2,6 %, najmä v dôsledku pokračujúceho rastu cien pšenice. Ceny tejto komodity sa v máji zvýšili už štvrtý mesiac po sebe. Vzrástli aj ceny kukurice. Ešte výraznejšie než ceny obilnín vzrástli ceny cukru. Rast dosiahol 7,5 %, v medziročnom porovnaní však boli zhruba o 13 % nižšie.