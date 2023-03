FAO: Svetové ceny potravín vo februári klesli, už 11. mesiac po sebe

Rím 3. marca (TASR) - Svetové ceny potravín vo februári 2023 klesli, už 11. mesiac po sebe, aj keď len mierne. A zároveň boli o 19 % nižšie ako vlani v marci, keď po ruskej invázii na Ukrajinu dosiahol index cien potravín rekordnú hodnotu. Ukázala to v piatok správa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa najnovších údajov sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, vo februári 2023 znížil na 129,8 bodu zo 130,6 bodu v januári. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od septembra 2021.



Marginálny pokles indexu vo februári, len o 0,1 %, odráža nižšie ceny rastlinných olejov a mliečnych výrobkov, ktoré vykompenzoval prudký nárast cien cukru.



Z údajov FAO ďalej vyplýva, že index cien rastlinných olejov sa znížil o 3,2 % a mliečnych produktov o 2,7 %, zatiaľ čo v prípade cukru vzrástol o 6,9 % na šesťročné maximum najmä v dôsledku revízie produkcie v Indii smerom nadol.



V separátnej správe o ponuke a dopyte po obilninách vydala FAO prvú predbežnú prognózu globálnej produkcii pšenice v roku 2023. Predpovedá jej pokles na 784 miliónov ton, čo však bude stále druhá najvyššia produkcia v histórii záznamov.



Na Ukrajine vážne problémy, ako sú finančné obmedzenia, poškodenie infraštruktúry a zablokovaný prístup na polia v niektorých častiach krajiny, viedli k odhadovanému medziročnému zníženiu plochy ozimnej pšenice o 40 % v roku 2023. Očakáva sa tak výrazne podpriemerná produkcia pšenice, uviedla FAO.



Tento pokles by mal byť čiastočne kompenzovaný predpokladaným nárastom produkcie pšenice v USA na 51 miliónov ton, pričom vysoké ceny viedli k nárastu výsevu pšenice na najvyššiu úroveň od roku 2015.



FAO zároveň zvýšila svoju prognózu svetovej produkcie obilnín v roku 2022 o 9 miliónov ton na 2,77 miliardy ton, aj keď to stále predstavuje medziročný pokles o 1,3 %. V správe sa uvádza, že prevažná časť revízie smerom nahor sa týkala ryže so zlepšenými vyhliadkami na produkciu v Indii.