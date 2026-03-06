< sekcia Ekonomika
FAO: Svetové ceny potravín vo februári vzrástli
Ceny obilnín vzrástli o 1,1 % na najvyššiu úroveň za deväť mesiacov.
Autor TASR
Paríž 6. marca (TASR) - Svetové ceny potravín v januári vzrástli na najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Index cien potravín Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, vo februári vzrástol na 125,3 bodu z januárových 124,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny obilnín vzrástli o 1,1 % na najvyššiu úroveň za deväť mesiacov, pričom ceny pšenice sa zvýšili o 1,8 %, k čomu prispelo zvýšené riziko straty úrody v dôsledku zimy v niektorých častiach Európy a USA. Nárast odráža aj narušenie logistických reťazcov v Rusku a pretrvávajúce napätie v oblasti Čierneho mora. Ceny mäsa vzrástli o 0,8 % najmä v dôsledku vyšších cien hovädzieho a ovčieho mäsa na svetových trhoch.
Rastlinné oleje zdraželi o 3,3 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2022, pričom sa zvýšili najmä ceny palmového, sójového a repkového oleja. Na druhej strane, ceny cukru klesli o 4,1 % na najnižšiu úroveň od októbra 2020 vďaka očakávaniam dostatočných globálnych dodávok v aktuálnej sezóne. Ceny mliečnych výrobkov klesli o 1,2 % a dostali sa najnižšie od januára 2024, čo odrážalo pokračujúci pokles cien syrov, najmä v EÚ.
