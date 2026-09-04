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FAO: Svetové ceny potravín vzrástli na takmer štvorročné maximum
Index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v auguste 133,3 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od novembra 2022.
Autor TASR
Rím 4. septembra (TASR) - Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Dôvodom je extrémne sucho a vojna na Blízkom východe a Ukrajine, ktoré zvyšujú obavy z výpadkov dodávok potravín na svetové trhy. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v auguste 133,3 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od novembra 2022. Na porovnanie, v júli zaznamenal index po revízii smerom nahor 130,8 bodu. To je o 0,5 bodu viac, než FAO za mesiac júl uvádzala pôvodne.
Extrémne sucho a horúčavy v Európe, riziko predstavované klimatickým fenoménom El Niňo v nasledujúcom období a problémy v obchode v dôsledku vojny na Ukrajine a v Iráne vyvolali obavy na svetových trhoch s agrokomoditami. To sa odrazilo na raste cien obilia na dvojročné, cien olejov na štvorročné a cien cukru na ročné maximum.
„Augustový rast svetových cien potravín je varovaním, že na potravinové trhy sa vracia riziková prirážka: klimatické šoky, geopolitické napätie a problémy v logistike, to všetko vedie k očakávaniam obmedzenia ponuky,“ povedal hlavný ekonóm FAO Maximo Torero.
FAO uviedla, že rast zaznamenali všetky sledované kategórie, teda obilniny, cukor, mäso, jedlé oleje aj mliečne produkty. Najvýraznejšie sa zvýšili ceny cukru, až o 11,9 %, pričom dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2025.
Ceny obilnín vzrástli medzimesačne o 2,2 % a dosiahli najvyššiu úroveň od mája 2024. Ceny jedlých olejov síce vzrástli iba o 0,6 %, dostali sa tým však na najvyššiu úroveň od júna 2022.
Index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v auguste 133,3 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od novembra 2022. Na porovnanie, v júli zaznamenal index po revízii smerom nahor 130,8 bodu. To je o 0,5 bodu viac, než FAO za mesiac júl uvádzala pôvodne.
Extrémne sucho a horúčavy v Európe, riziko predstavované klimatickým fenoménom El Niňo v nasledujúcom období a problémy v obchode v dôsledku vojny na Ukrajine a v Iráne vyvolali obavy na svetových trhoch s agrokomoditami. To sa odrazilo na raste cien obilia na dvojročné, cien olejov na štvorročné a cien cukru na ročné maximum.
„Augustový rast svetových cien potravín je varovaním, že na potravinové trhy sa vracia riziková prirážka: klimatické šoky, geopolitické napätie a problémy v logistike, to všetko vedie k očakávaniam obmedzenia ponuky,“ povedal hlavný ekonóm FAO Maximo Torero.
FAO uviedla, že rast zaznamenali všetky sledované kategórie, teda obilniny, cukor, mäso, jedlé oleje aj mliečne produkty. Najvýraznejšie sa zvýšili ceny cukru, až o 11,9 %, pričom dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2025.
Ceny obilnín vzrástli medzimesačne o 2,2 % a dosiahli najvyššiu úroveň od mája 2024. Ceny jedlých olejov síce vzrástli iba o 0,6 %, dostali sa tým však na najvyššiu úroveň od júna 2022.