FAO: Svetový účet za dovoz potravín bude rekordných 1,9 bilióna USD

Rím 11. novembra (TASR) – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že náklady na dovoz potravín dosiahnu v roku 2022 rekordných 1,94 bilióna USD (1,95 bilióna eur). To predstavuje nárast o 10 % oproti minulému roku. TASR správu prevzala z AFP.



Nová prognóza FAO predstavuje "historické maximum". Dôvodom takéhoto vysokého účtu je rast cien potravín pre ruskú vojnu na Ukrajine, ako aj posilňovanie amerického dolára a oslabovanie iných mien.



Ukrajina a Rusko sú poľnohospodárske veľmoci, na ktorých je závislých viac ako 30 krajín pri dovoze pšenice a slnečnicového oleja. FAO v správe konštatuje, že dôsledky zvyšovania účtov za dovoz potravín budú dramatickejšie pre ekonomicky zraniteľné krajiny.



"Očakáva sa napríklad, že celkový účet za dovoz potravín pre skupinu krajín s nízkymi príjmami zostane takmer nezmenený, ale v objemovom vyjadrení sa predpokladá pokles dovozu o 10 %, čo poukazuje na čoraz väčší problém s dostupnosťou pre tieto krajiny," uviedla FAO.



Subsaharská Afrika, ktorá už zápasí s podvýživou, vynaloží na dovoz potravín o 4,8 miliardy USD viac, a to aj napriek poklesu objemov.



"Toto sú alarmujúce signály z hľadiska potravinovej bezpečnosti," upozornila FAO.



Rusko a Ukrajina sa podieľali 30 % na svetovom obchode s pšenicou a 78 % na exporte slnečnicového oleja pred inváziou ruskej armády na susednú Ukrajinu. Pretrvávajúci konflikt posunul ceny obilia na bezprecedentnú úroveň.



Otvorenie bezpečného námorného koridoru umožnilo v uplynulých mesiacoch vyviezť z Ukrajiny viac ako 10 miliónov ton poľnohospodárskych produktov, čo viedlo k opatrnému poklesu cien na trhoch.



Dobrou správou je, že svetová produkcia pšenice "by mala v sezóne 2022/23 dosiahnuť rekordnú úroveň 784 miliónov ton", uviedla FAO, najmä vďaka úrode v Rusku a Kanade.



Ale na bilanciu chudobných dovážajúcich krajín majú veľký vplyv aj iné faktory, varuje FAO, napríklad náklady v poľnohospodárstve. Podľa FAO sa očakáva, že účet za dovoz hnojív dosiahne v tomto roku 424 miliárd USD, čo je takmer 50-% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Rusko je jedným z popredných svetových vývozcov pohonných hmôt a dusíkatých hnojív a ceny sa za jeden rok strojnásobili.



"V dôsledku toho môžu byť niektoré krajiny nútené obmedziť tento import, čo takmer nevyhnutne povedie k nižšej poľnohospodárskej produktivite a nižšej domácej dostupnosti potravín," uviedla FAO.



Negatívne dôsledky pre globálnu potravinovú bezpečnosť sa pravdepodobne natiahnu aj do roku 2023. FAO už mesiace presadzuje vytvorenie finančného nástroja pre krajiny silne závislé od dovozu potravín.



(1 EUR = 0,9954 USD)