Farma Babindol otvorila nový skleník na paradajkové hospodárstvo

Levice 12. januára (TASR) - Farma Babindol rozšírila v Leviciach svoje paradajkové hospodárstvo o ďalší 1,35-hektárový skleník. Vysadené sú v ňom tri odrody paradajok, ročná úroda by mala dosahovať 400 až 500 ton. Energetická kríza a prijaté úsporné opatrenia spôsobili, že do skleníka nie je namontované extra svietenie, preto skleník nebude rodiť v zimných mesiacoch. Prvú úrodu očakávajú v marci, sezóna by mala trvať do konca novembra, potvrdil riaditeľ farmy Babindol Matúš Jančura. V novom skleníku nájde prácu 15 ľudí.



Farma Babindol je súčasťou skupiny Bencont. Pestovaním paradajok sa zaoberá na 8,5 hektára skleníkového hospodárstva v Babindole a Leviciach, kde celkovo 120 ľudí celoročne pestuje 11 odrôd cherry paradajok. Produkcia skupiny sa aj vďaka novému skleníku zvýši z minuloročných 1750 ton na tohtoročných 2300 ton.



Spoločnosť farmárči vo svojich skleníkoch tromi spôsobmi. "Čiastočne svietime naplno, čiastočne na 50 %, čo má vplyv na výšku úrody, a čiastočne nesvietime umelo vôbec, tam zberáme úrodu, až keď slnko svieti dlhšiu časť dňa," skonštatoval Jančura. Podľa jeho slov je zimné pestovanie aktuálne finančne veľmi náročné. "Pred nárastom cien energií sme ročne míňali na plyn 1,5 milióna eur. Ak by sme neprijali úsporné opatrenia, vlani by nám náklady stúpli na 4,5 milióna eur. Vďaka úsporným opatreniam sme sa dostali na 2 milióny eur, no klesla produkcia," zhodnotil Jančura.



Podľa slov podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andreja Gajdoša dokážeme na Slovensku pestovať zeleninu aj celoročne. Ekologická produkcia slovenského pôvodu dáva prácu okolo 1300 zamestnancom. Mimosezónni pestovatelia zeleniny sa však oproti zahraničným farmám vyrovnávajú aj s nedostatkom podpory štátu. "S výstavbou prvých levických skleníkov farme Babindol pomohla Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá pokryla približne 15 % investičných nákladov. Podpory do tohto segmentu zeleninárstva sú však všeobecne nízke," skonštatoval Gajdoš.



Pestovatelia môžu podľa podpredsedu SPPK poberať iba priame platby na pôdu, ktoré pri tomto type pestovania sú finančne zanedbateľné. Poberať môžu aj viazané platby v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. "Od nového roka však podľa novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky tí pestovatelia, ktorí zeleninu v skleníkoch pestujú hydroponicky a nie priamo na pôde, už ani na tieto dva spomínané typy podpôr nemajú nárok," upozornil Gajdoš. V Českej republike poberajú pestovatelia plodín na zakrytých plochách navyše aj samostatný typ podpory. Do 5. januára sa slovenskí pestovatelia zeleniny na zakrytých plochách mohli zapojiť aspoň do výzvy na zmiernenie následkov energetickej krízy v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.



V roku 2021 sa na Slovensko doviezli zo zahraničia paradajky za viac ako 44 miliónov eur. Import v roku 2022 stúpol a podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR za mesiace január až október 2022 predstavoval hodnotu viac ako 51 miliónov eur. Medzi najväčších dovozcov patria Španielsko, Maroko a Turecko.