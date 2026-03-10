< sekcia Ekonomika
Farmaceutická firma BioNTech za 4. kvartál vykázala stratu
Autor TASR
Mainz 10. marca (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech v utorok uviedla, že vo štvrtom kvartáli vlaňajška skončila v strate, ktorá bola výsledkom slabých tržieb. Spoločnosť očakáva zníženie tržieb aj v tomto roku v dôsledku poklesu dopytu po vakcínach proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Firma za október až december vykázala čistú stratu v objeme 305 miliónov eur, pričom v rovnakom období predošlého roka dosiahla čistý zisk 259,5 milióna eur. Strata na akciu bola v sume 1,25 eura. Vo štvrtom kvartáli 2024 spoločnosť BioNTech dosiahla zisk na akciu vo výške 1,08 eura. Tržby firmy za záverečné tri mesiace vlaňajška medziročne klesli na 907,4 milióna eur z úrovne 1,19 miliardy eur.
V roku 2026 BioNTech očakáva celkové tržby v objeme 2 miliardy až 2,3 miliardy eur, čiže predpokladá ich pokles z minuloročnej úrovne 2,87 miliardy eur. Ráta totiž s oslabením predaja vakcín proti COVID-19 na európskom aj americkom trhu.
