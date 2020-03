Farmaceutická spoločnosť Gilead Sciences kúpi firmu Forty Seven

Foster City 2. marca (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Gilead Sciences prevezme výrobcu liekov proti rakovine Forty Seven. Hodnota transakcie predstavuje približne 4,9 miliardy USD (4,40 miliardy eur).



Gilead zaplatí za akciu Forty Seven 95,50 USD. Firma v pondelok uviedla, že akvizícia posilní jej portfólio v oblasti imuno-onkologického výskumu a vývoja. Získa tiež prístup k magrolimabu, ktorý sa testuje ako možná liečba viacerých druhov rakoviny.



Akcie Forty Seven po oznámení vyskočili o vyše 60 %. Akcie Gilead sa posilnili o 1,2 %. Transakcia by sa mala uzavrieť v 2. kvartáli.



(1 EUR = 1,1122 USD)