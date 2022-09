Farmaceutické firmy varujú,že pre energie môžu zastaviť výrobu generík

Brusel 28. septembra (TASR) - Európski výrobcovia liekov varujú, že môžu prestať vyrábať niektoré lacné generické lieky pre prudký nárast nákladov na elektrinu. A požadujú prepracovanie spôsobu stanovovania ich cien. Farmácia je tak ďalším odvetvím, ktoré hľadá pomoc, keď sa energetická kríza v Európe prehlbuje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lobistická skupina výrobcov generických liekov Medicines for Europe zaslala v utorok (27. 9.) otvorený list ministrom energetiky a zdravotníctva členských štátov Európskej únie (EÚ).



Ministri energetiky sa stretnú v piatok (30. 9.), aby sa dohodli na opatreniach na zmiernenie energetickej krízy v Európe. Na stole je pritom aj odvod z neočakávaných ziskov producentov fosílnych palív a strop na ceny plynu.



Návrhy Európskej komisie doteraz nezahŕňali riešenia zamerané konkrétne na výrobcov liekov.



Ceny elektriny pre niektoré závody na výrobu liekov v Európe pritom vzrástli desaťnásobne a náklady na suroviny sa podľa listu farmaceutických firiem zvýšili o 50 % až 160 %.



Autori listu žiadajú, aby bol farmaceutický priemysel vyňatý z opatrení EÚ na zníženie spotreby elektriny. A aby bol sektor nepatentovaných liekov zahrnutý do uvoľnených pravidiel štátnej pomoci na podporu ekonomiky.



Asociácie výrobcov generických liekov v Únii žiadajú tiež národné zdravotnícke orgány o väčšiu flexibilitu pri cenách liekov, uviedla skupina Medicines for Europe.



"Možno prestaneme vyrábať tri, možno päť produktov v dôsledku priameho aj nepriameho vplyvu zvyšovania nákladov na energiu," povedala Elisabeth Stampaová, riaditeľka Medichem SA, výrobcu generických liekov a farmaceutických prísad so sídlom neďaleko Barcelony.



Generiká tvoria približne 70 % všetkých vydávaných liekov v Európe, mnohé z nich sú určené na liečbu závažných stavov, ako sú infekcie alebo rakovina.



Prudký nárast nákladov na energie ohrozuje tlak na zvýšenie výroby liekov v Európe a zvýšenie sebestačnosti regiónu po tom, ako pandémia ochorenia COVID-19 odhalila závislosť od dodávateľov zo zahraničia a viedla k zlyhaniu určitých dodávateľských trás.



Blokády na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 v Číne a vojna na Ukrajine zhoršili situáciu v oblasti logistiky a dodávok surovín.



Nedostatok liekov, ktorý niekedy narúša starostlivosť o pacientov, keď nie sú dostupné alternatívne zdroje, má v európskom sektore nepatentovaných generických liekov desaťročnú históriu. Tlak na ceny zo strany zdravotníckych systémov, ktoré nemajú dostatok financií, ich totiž núti hľadať čo najlacnejších dodávateľov, aby prežili.