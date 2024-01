Koncern Johnson & Johnson zvýšil kvartálny zisk takmer o 28 %

New Brunswick 23. januára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal v poslednom štvrťroku minulého roka rast zisku takmer o 28 %, pričom tesne prekonal očakávania trhov. Lepšie než očakávané výsledky dosiahol aj v oblasti tržieb. Informovali o tom portál spravodajskej televízie CNBC a portál RTTNews.



Spoločnosť, ktorej finančné výsledky sú považované za barometer vývoja v širšom zdravotníckom sektore, uviedla, že v období od októbra do konca decembra zaznamenala čistý zisk 4,13 miliardy USD (3,79 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,70 USD. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 3,23 miliardy USD (1,22 USD/akcia).



Po úprave o mimoriadne položky zaznamenala firma J&J zisk na akciu 2,29 USD. Tesne tak prekonala odhady analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,28 USD.



Tržby za 4. kvartál dosiahli 21,40 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 7,3 % a spoločnosť opäť mierne prekonala očakávania. Analytici počítali s rastom tržieb na 21,01 miliardy USD.



Čo sa týka vyhliadok na rok 2024, Johnson & Johnson aj naďalej počíta s upraveným ziskom na akciu na úrovni 10,55 až 10,75 USD. Tržby odhaduje v rozmedzí od 87,8 miliardy do 88,6 miliardy USD, čo je v súlade s odhadmi analytikov.



(1 EUR = 1,089 USD)