Farmaceutický koncern Merck v 1. kvartáli prekonal očakávania trhu

Kenilworth 28. apríla (TASR) - Výsledky amerického farmaceutického koncernu Merck v 1. kvartáli prekonali očakávania trhu. Vďačí za to predovšetkým vysokému dopytu po antivirotiku molnupiravir na liečenie ochorenia COVID-19.



Tržby za tri mesiace od januára do marca medziročne vyskočili o 50 % na 15,9 miliardy USD (15,02 miliardy eur), pričom analytici počítali s tržbami na úrovni 14,7 miliardy USD. Bez započítania molnupiraviru sa tržby zvýšili o 19 %. Tržby z predaja molnupiraviru dosiahli 3,2 miliardy USD.



Upravený zisk na akciu predstavoval 2,14 USD. Analytici prognózovali len 1,83 USD na akciu.



Merck tiež zvýšil celoročné vyhliadky zisku na 7,24 USD až 7,36 USD na akciu, pričom tržby by mali dosiahnuť 56,9 miliardy USD až 58,1 miliardy USD. Koncern pôvodne počítal so ziskom v pásme 7,12 USD až 7,27 USD na akciu pri tržbách 56,1 miliardy USD až 57,6 miliardy USD.



Akcie Mercku sa v predburzovom obchodovaní posilnili takmer o 2 %.



(1 EUR = 1,0583 USD)