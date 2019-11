Farmaceutický koncern Novartis kupuje americkú The Medicines Company

Zürich 25. novembra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis kupuje americkú biotechnologickú spoločnosť The Medicines Company za takmer 10 miliárd USD. Prevzatím americkej firmy plánuje švajčiarska spoločnosť rozšíriť svoje portfólio v oblasti liekov na kardiovaskulárne choroby a zároveň podporiť svoj rast po tom, ako vyprší patentová ochrana niektorých jej produktov.



Novartis oznámil, že firmu The Medicines Company z New Jersey kupuje za 9,7 miliardy USD (8,77 miliardy eur) v hotovosti. Za akciu zaplatí 85 USD, čo predstavuje približne 24-percentnú prémiu oproti piatkovej (22. 11.) uzatváracej hodnote akcií americkej firmy.



Akvizíciu, ktorú schválili správne rady obidvoch firiem, zafinancuje Novartis čiastočne prostredníctvom dostupnej hotovosti a čiastočne prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých úverov. Dokončenie kontraktu Novartisu a The Medicines Company sa očakáva v 1. kvartáli budúceho roka.



(1 EUR = 1,1058 USD)