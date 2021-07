Farmaceutický koncern Pfizer zvýšil kvartálny zisk takmer o 60 %

New York 28. júla (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer oznámil za 2. štvrťrok výrazný rast tržieb aj zisku a zároveň zlepšil odhad celoročných výsledkov. Hospodárenie za 2. štvrťrok podporilo viacero produktov, medzi nimi aj vakcína spoločnosti proti ochoreniu COVID-19.



Pfizer v stredu informoval, že za 2. štvrťrok dosiahol čistý zisk 5,56 miliardy USD (4,71 miliardy eur), čo medziročne znamená rast o 59,3 %. Na akciu dosiahol zisk 98 centov.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 6,08 miliardy USD. Na akciu tak zaznamenala spoločnosť zisk 1,07 USD oproti 62 centom/akcia v rovnakom období minulého roka. Pfizer v upravenom zisku prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s jeho rastom iba na 97 centov/akcia.



Tržby Pfizeru vzrástli medziročne o 92,5 % na 18,98 miliardy USD, keď pred rokom vykázala firma tržby pod 9,9 miliardy USD. Aj v tomto ukazovateli spoločnosť prekonala očakávania. Výrazne sa pod to podpísali tržby z predaja onkologických liekov a liekov na vzácne choroby, ale aj tržby z predaja vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Vakcína by mala výrazne ovplyvniť výsledky aj za celý rok 2021. Ako Pfizer informoval, za celý rok počíta s tržbami z vakcíny na úrovni 33,5 miliardy USD.



Celkové tržby odhaduje Pfizer teraz na úrovni 78 miliárd až 80 miliárd USD. V predchádzajúcej prognóze z mája počítal s tržbami od 70,5 miliardy do 72,5 miliardy USD. Upravený zisk na akciu očakáva v rozmedzí od 3,95 do 4,05 USD, zatiaľ čo v máji počítala so ziskom od 3,55 do 3,65 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1810 USD)