Farmaceutický koncern Sanofi zvýšil kvartálny zisk o takmer 30 %

Paríž 3. februára (TASR) - Francúzsky farmaceutický koncern Sanofi oznámil za 4. štvrťrok minulého roka rast čistého zisku o takmer 30 % a upraveného zisku približne o štvrtinu. S rastom upraveného zisku počíta firma aj v tomto roku, avšak iba miernym, keďže tento rok očakáva vyšší tlak zo strany výrobcov generických liekov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v piatok uviedla, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 1,46 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 29,1 %. Zisk na akciu sa zvýšil z 90 centov na 1,16 eura.



Zisk bez započítania mimoriadnych položiek (upravený) vzrástol o 23,8 % na 2,14 miliardy eur. Na jednu akciu to predstavuje 1,71 eura.



Tržby dosiahli 10,73 miliardy eur, čo v porovnaní s posledným kvartálom roka 2021 znamená rast o 7,3 %. Bez započítania kurzových vplyvov sa tržby spoločnosti zvýšili o 2,6 %.



Čo sa týka vývoja v tomto roku, Sanofi predpokladá mierny rast upraveného zisku. Ako firma uviedla, očakáva ho na dolnej úrovni jednocifernej stupnice.



Na jednej strane síce príjmy spoločnosti podporuje vysoký dopyt po najpredávanejšom lieku Dupixent na atopickú dermatitídu, na druhej strane však na výsledky firmy bude vplývať očakávaná konkurencia generík voči jej lieku Aubagio pre pacientov so sklerózou multiplex. Ten v minulom roku vygeneroval tržby okolo 2 miliárd eur. Príslušné generiká by mali na trh prísť v nasledujúcich mesiacoch, keď sa lieku Aubagio skončí patentová ochrana. Okrem toho výsledky firmy budú ovplyvňovať náklady spojené s uvádzaním nových liekov na trh.