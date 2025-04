GlaxoSmithKline oznámil nárast tržieb aj zisku v 1. štvrťroku

Londýn 30. apríla (TASR) - Britský výrobca liekov GlaxoSmithKline (GSK) v stredu oznámil nárast tržieb aj zisku v 1. štvrťroku 2025, keďže slabšie výsledky divízie vakcín boli kompenzované nárastom príjmov zo špeciálnych liekov. Zároveň uviedol, že má „dobrú pozíciu“ na to, aby absorboval potenciálne americké clá, pričom potvrdil svoj výhľad na rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a RTTNews.



Z hospodárskych výsledkov GSK vyplýva, že jeho zisk pred zdanením sa za prvé tri mesiace 2025 zvýšil na 2,11 miliardy libier (2,48 miliardy eur) z minuloročných 1,36 miliardy GBP.



Zisk pripadajúci akcionárom vzrástol na 1,62 miliardy GBP z 1,05 miliardy GBP.



Celkové tržby v 1. štvrťroku stúpli o 2 % na 7,52 miliardy GBP zo 7,36 miliardy GBP. Pri konštantných menových kurzoch sa tržby zvýšili o 4 %.



Tržby divízie špeciálnych liekov pritom vzrástli o 17 % v dôsledku silného dopytu po onkologickej liečbe, liekoch na respiračné ochorenia a HIV. To pomohlo vykompenzovať pokles tržieb z vakcín o 6 %.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť naďalej predpokladá zvýšenie základného zisku na akciu a základného prevádzkového zisku o 6 % až 8 % a nárast tržieb o 3 % až 5 % pri konštantných výmenných kurzoch.



GSK bol medzi farmaceutickými firmami, ktoré nedávno vyzvali Európsku úniu, aby im umožnila zvýšiť ceny liekov v dôsledku neistoty týkajúcej sa ciel v tomto sektore. Skupina pritom upozornila Brusel, že bez výraznejších investičných stimulov bude ešte viac zaostávať za USA.



(1 EUR = 0,8498 GBP)