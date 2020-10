Kenilworth 27. októbra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck zaznamenal v 3. kvartáli nárast zisku o 55 %. Prekonal tak aj očakávania Wall Street, a to vďaka mierne vyšším tržbám, zdržanlivým výdavkom a malému jednorazovému príjmu. Vedenie spoločnosti zároveň zvýšilo svoj odhad zisku na akciu za rok 2020.



Spoločnosť so sídlom v Kenilworth v New Jersey v utorok oznámila, že jej čistý zisk sa v 3. kvartáli 2020 zvýšil na 2,94 miliardy USD (2,49 miliardy eur) alebo 1,16 USD na akciu z 1,9 miliardy USD alebo 74 centov na akciu rok predtým.



Zisk po očistení od jednorazových položiek a nákladov spojených s fúziami a akvizíciami dosiahol 1,74 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, pritom očakávali upravený zisk len 1,44 USD na akciu.



Tržby Merck v sledovanom období vzrástli o 1 % na 12,55 miliardy USD, po očistení od kurzových vplyvov sa zvýšili o 2 %. Aj tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami 12,26 miliardy USD.



Tržby z predaja liekov na predpis pritom stúpli o 2 % na 11,32 miliardy USD. Tržby spoločnosti KEYTRUDA sa zvýšili o 21 % na 3,7 miliardy USD a predaj vakcíny proti pneumónii Pneumovax 23 vyskočil o 58 % na 375 miliónov USD, pretože veľa ľudí sa pre obavy z komplikácií počas pandémie nového koronavírusu nechalo zaočkovať proti chrípke a pneumónii, aby sa chránili.



Spoločnosť Merck zúžila a zvýšila svoju prognózu celoročného zisku na 5,91 až 6,01 USD na akciu a tržby očakáva v pásme 47,6 až 48,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1819 USD)