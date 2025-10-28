< sekcia Ekonomika
Novartis oznámil nárast zisku aj tržieb za 3. štvrťrok
Čistý zisk pripadajúci akcionárom sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 3,93 miliardy USD (3,38 miliardy eur) z minuloročných 3,19 miliardy USD.
Autor TASR
Bazilej 28. októbra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis v utorok oznámil nárast čistého zisku aj tržieb za 3. štvrťrok 2025 vďaka silnému predaju liekov. A potvrdil prognózy príjmov za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk pripadajúci akcionárom sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 3,93 miliardy USD (3,38 miliardy eur) z minuloročných 3,19 miliardy USD.
Tržby stúpli o 8 % na 13,91 miliardy USD z 12,82 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Pri konštantných menových kurzoch sa zvýšili o 7 %.
Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže tržby 13,85 miliardy USD.
Prevádzkový zisk pri konštantných kurzoch vzrástol o 27 % na 4,5 miliardy USD.
Spoločnosť poznamenala, že rast predaja bol poháňaný pokračujúcim silným odbytom prioritných značiek liekov vrátane Kisqali, Kesimpta, Pluvicto a Scemblix.
„Novartis dosiahol v 3. štvrťroku solídne finančné výsledky, čím viac než vykompenzoval vplyv slabnúceho odbytu generických liekov v USA,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Vas Narasimhan.
Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na rok 2025 a očakáva, že čisté tržby sa zvýšia o vysoké jednociferné percento.
(1 EUR = 1,164 USD)
