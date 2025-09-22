< sekcia Ekonomika
Pfizer kúpi spoločnosť Metsera za až 4,9 miliardy USD
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Americký farmaceutický gigant Pfizer v pondelok oznámil, že kúpi biotechnologickú spoločnosť Metsera (MTSR), ktorá vyrába lieky na chudnutie, za 4,9 miliardy USD (4,17 miliardy eur). Chce tak rozšíriť svoje portfólio a vstúpiť na obrovský a rastúci trh s liekmi na obezitu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.
Pfizer, výrobca vakcín a liekov na ochorenie COVID-19, v pondelok ráno oznámil, že za každú akciu spoločnosti Metsera zaplatí 47,50 USD v hotovosti. To predstavuje prémiu viac ako 42 % oproti cene v piatok (19. 9.) na konci obchodovania na burze v New Yorku.
Dohoda zahŕňa potenciálne dodatočné platby až do výšky 22,50 USD za akciu v hotovosti v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať produktový rad spoločnosti Metsera. Akvizíciu jednomyseľne schválili predstavenstvá oboch spoločností a mala by sa uzavrieť vo 4. štvrťroku 2025.
Metsera sa zameriava na lieky proti obezite. Zatiaľ nemá na trhu žiadne produkty, ale jej portfólio zahŕňa štyri programy v štádiu klinického vývoja a jeden v strednej fáze testovania.
Dopyt po liečbe obezity prudko rastie, a to vďaka lídrom na trhu, lieku Wegovy od spoločnosti Novo Nordisk a Zepbound od spoločnosti Eli Lilly.
Generálny riaditeľ Pfizeru Albert Bourla v tejto súvislosti uviedol, že akvizícia spoločnosti Metsera je v súlade s plánmi koncernu investovať do najziskovejších produktov a posunúť spoločnosť Pfizer do kľúčovej terapeutickej oblasti.
Akcie Pfizeru so sídlom v New Yorku vzrástli pred otvorením trhov v pondelok o 1,62 % a akcie spoločnosti Metsera o 58,67 %.
(1 EUR = 1,1736 USD)
