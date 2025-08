Farmadivízia podporila kvartálne výsledky Bayeru

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer zlepšil vyhliadky hospodárenia na celý rok po tom, ako v prvej časti roka zaznamenal vo svojej farmaceutickej divízii lepšie výsledky, než sa čakalo. Firma zároveň vyčlenila ďalšiu viac než miliardu eur na krytie strát v súvislosti s pokračujúcimi právnymi spormi za herbicíd Roundup. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Spoločnosť v piatok uviedla, že na základe predbežných údajov zaznamenala za 2. kvartál tohto roka tržby na úrovni 10,7 miliardy eur. Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) upravený o mimoriadne položky dosiahol približne 2,1 miliardy eur. Firmu do veľkej miery podporila najmä jej farmaceutická divízia, ako aj nižšia daňová záťaž.



Bayer teraz odhaduje, že po úprave o kurzové vplyvy zaznamená za celý rok tržby na úrovni 46 miliárd až 48 miliárd eur. V obidvoch prípadoch to predstavuje zlepšenie odhadu o jednu miliardu eur.



Zisk EBITDA upravený o mimoriadne položky by mal podľa nového odhadu dosiahnuť za celý rok 9,7 miliardy až 10,2 miliardy eur. Bayer pôvodne počítal s týmto ziskom na úrovni 9,5 miliardy až 10 miliárd eur. Podrobné výsledky za 2. štvrťrok zverejní spoločnosť 6. augusta.



Firma zároveň zvýšila rezervy na krytie strát súvisiacich s právnymi spormi v USA za herbicíd Roundup, ktoré sa ťahajú už niekoľko rokov. Najnovšie na tieto účely vyčlenila 1,2 miliardy eur. Do dnešných dní zaplatila spoločnosť s cieľom urovnať spory v prepočte už zhruba 9 miliárd eur.