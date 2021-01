Farmakoncern Gilead zlepšil odhad ročného zisku

Foster City 11. januára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Gilead Sciences zlepšil prognózu svojho celoročného zisku a tržieb po tom, ako opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom zvýšil dopyt po jeho lieku Remdesivir.



Ako informovala agentúra Reuters, počty chorých na COVID-19 začínajú v Spojených štátoch opäť stúpať, keďže dodávky vakcín, na ktoré sa v krajine spoliehali, viaznu. Experti okrem toho upozorňujú, že Spojené štáty by sa v najbližšom období mali pripraviť na ďalší výrazný rast počtu infikovaných, keďže sa začnú prejavovať dôsledky osláv Nového roka.



Spoločnosť Gilead Sciences informovala, že vzhľadom na zvýšený predaj lieku predpokladá za rok 2020 upravený zisk na akciu na úrovni 6,98 USD až 7,08 USD (5,70 až 5,78 USD). Pôvodná prognóza stanovila upravený zisk v rozmedzí od 6,25 do 6,60 USD/akcia. Pod pozitívnejšiu prognózu sa však čiastočne podpisuje aj zvýšený predaj lieku Biktarvy pre pacientov s HIV.



Firma súbežne zlepšila aj prognózu v oblasti tržieb. Najnovšie odhaduje, že tržby sa za rok 2020 budú pohybovať v rozmedzí od 24,30 miliardy do 24,35 miliardy USD. Pôvodný odhad predstavoval 23 miliárd až 23,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2250 USD)