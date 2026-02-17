< sekcia Ekonomika
Farmári môžu elektronicky žiadať o platbu v Kampani 2026 do 28.2.
Žiadosti môžu farmári podávať od pondelka 16. februára do polnoci soboty 28. februára, a to výlučne elektronicky cez portál slovensko. sk.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) otvorila prvú výzvu Kampane 2026 na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (VDJ). Žiadosti môžu farmári podávať od pondelka 16. februára do polnoci soboty 28. februára, a to výlučne elektronicky cez portál slovensko.sk. Agentúra o tom informovala v utorok.
„Farmári môžu predkladať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky od pondelka 16. februára do polnoci soboty 28. februára. Aj tento rok ideme čisto elektronicky a všetka komunikácia so žiadateľmi prebieha cez portál slovensko.sk. Kolegyne a kolegovia na našich regionálnych pracoviskách sú pripravení žiadateľom pomôcť,“ uviedol generálny riaditeľ agentúry Marek Čepko. Doplnil, že prvé platby na túto intervenciu môžu farmári očakávať začiatkom augusta.
Poľnohospodárom, ktorí podávali žiadosť o VDJ aj v minulom roku, agentúra zaslala súbor s predgenerovanými údajmi, ktoré môžu vložiť do formulára. Žiadosť je dostupná na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) v službách pod názvom Podávanie žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (VDJ) v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Po vložení súboru má žiadateľ vyznačiť druh požadovanej podpory (napríklad na dojčiace kravy, ovce alebo kozy) a odoslať elektronicky podpísanú žiadosť.
Noví žiadatelia musia pred podaním žiadosti VDJ podať registračný formulár cez ÚPVS v službe Podávanie registračného formulára pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (registrácia/zmena údajov). Po pridelení identifikačného čísla môžu podať žiadosť VDJ, pričom identifikačné údaje vypĺňajú priamo vo formulári.
Agentúra zároveň pripomenula povinnosť zasielať hlásenia zmien v chove oviec a kôz a hovädzieho dobytka prostredníctvom elektronického formulára do centrálneho registra hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti. Žiadateľom tiež odporučila aktivovať si elektronické schránky na doručovanie pre rýchlejšiu komunikáciu.
„Farmári môžu predkladať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky od pondelka 16. februára do polnoci soboty 28. februára. Aj tento rok ideme čisto elektronicky a všetka komunikácia so žiadateľmi prebieha cez portál slovensko.sk. Kolegyne a kolegovia na našich regionálnych pracoviskách sú pripravení žiadateľom pomôcť,“ uviedol generálny riaditeľ agentúry Marek Čepko. Doplnil, že prvé platby na túto intervenciu môžu farmári očakávať začiatkom augusta.
Poľnohospodárom, ktorí podávali žiadosť o VDJ aj v minulom roku, agentúra zaslala súbor s predgenerovanými údajmi, ktoré môžu vložiť do formulára. Žiadosť je dostupná na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) v službách pod názvom Podávanie žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (VDJ) v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Po vložení súboru má žiadateľ vyznačiť druh požadovanej podpory (napríklad na dojčiace kravy, ovce alebo kozy) a odoslať elektronicky podpísanú žiadosť.
Noví žiadatelia musia pred podaním žiadosti VDJ podať registračný formulár cez ÚPVS v službe Podávanie registračného formulára pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (registrácia/zmena údajov). Po pridelení identifikačného čísla môžu podať žiadosť VDJ, pričom identifikačné údaje vypĺňajú priamo vo formulári.
Agentúra zároveň pripomenula povinnosť zasielať hlásenia zmien v chove oviec a kôz a hovädzieho dobytka prostredníctvom elektronického formulára do centrálneho registra hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti. Žiadateľom tiež odporučila aktivovať si elektronické schránky na doručovanie pre rýchlejšiu komunikáciu.