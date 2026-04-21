Farmári vlani kupovali hlavne malé traktory, nákup kombajnov odkladali
Autor TASR
Nitra 21. apríla (TASR) - Slovenskí poľnohospodári v priebehu uplynulého roka uprednostňovali nákupy malých traktorov a manipulátorov pred kombajnmi. Vyplýva to z údajov Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION.
Podľa riaditeľa sekretariátu združenia Eugena Mizeráka tak pretrváva útlm v segmente kľúčových výrobných strojov. „Podľa našich štatistík, ktoré vychádzajú z údajov Prezídia Policajného zboru SR, segment traktorov s výkonom do 50 HP zaznamenal historicky najvyšší počet registrácií, celkovo 631 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 33 percent. Predaj teleskopických manipulátorov dosiahol vlani 314 kusov. Ide tak už o druhý rekordný rok po sebe,“ skonštatoval Mizerák.
Na opačnom konci trhu stoja podľa neho kombajny. V roku 2025 bolo registrovaných 33 kusov, čo je mierny medziročný nárast, no tento počet je stále výrazne pod dlhodobým priemerom, ktorý je 46 kusov.
„Predstavuje to pokles o viac ako 30 percent oproti bežnej úrovni. Ide o jasný signál odkladania investícií a vznikajúceho investičného dlhu v tomto segmente. Kombajny patria medzi najdrahšie poľnohospodárske stroje. Farmári dnes často predlžujú ich životnosť a odkladajú obnovu. Tento stav však nie je dlhodobo udržateľný. V praxi to môže znamenať aj rastúcu závislosť na službách zberu vrátane využívania kapacít zo zahraničia,“ zdôraznil Mizerák.
