Farmárom bude môcť rezort financií poskytnúť návratnú finančnú výpomoc

Bratislava 24. apríla (TASR) - Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Výpomoc sa poskytne prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň navrhuje, aby novelu parlament schvaľoval v skrátenom legislatívne konaní.



"Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho základu pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa vo forme návratnej finančnej výpomoci, čím sa v prípade potreby umožní zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa do vyplatenia priamych podpôr," zdôvodnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Z dôvodu potreby zabezpečenia určitých administratívnych prác pri vykonávaní schémy pomoci sa navrhuje, aby vykonávateľom schémy pomoci bola SZRB. Táto by prijímala žiadosti o finančnú pomoc, vyhodnocovala splnenie podmienok poskytnutia pomoci, zabezpečila distribúciu finančných prostriedkov na účty jednotlivých prijímateľov pomoci a sledovala by splatenie návratných finančných výpomocí.



"Vykonávateľovi schémy nebude za administráciu pomoci poskytnutá žiadna odmena ani iná výhoda, a to z dôvodu, aby pri vykonávaní schémy pomoci pre poľnohospodárov alebo obhospodarovateľov lesa nedochádzalo nepriamo k poskytnutiu nedovolenej štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo nejakej inej neoprávnenej výhody pre vykonávateľa schémy," priblížil agrorezort.



MPRV dodalo, že v súvislosti s technickým zabezpečením poskytovania pomoci pre poľnohospodárov je nevyhnutné, aby si MF SR mohlo zriadiť účty v SZRB, na ktorých sa budú viesť jednotlivé návratné finančné výpomoci.