Farmárom chýbajú kvalifikovaní ľudia, chcú ich hľadať už na školách
Podľa odborníkov môže pri výchove nových pracovníkov pomôcť duálne vzdelávanie, ktorého potenciál zatiaľ v sektore poľnohospodárstva nie dostatočne využitý.
Autor TASR
Nitra 20. februára (TASR) - Slovenské pôdohospodárstvo potrebuje viac kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dokážu obsluhovať sofistikované stroje a systémy využívané v poľnohospodárstve. Na problém upozornilo Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION, ktoré iniciuje viaceré aktivity zamerané na podporu duálneho vzdelávania i zlepšenie náboru žiakov na poľnohospodárske stredné školy.
Ako uviedol riaditeľ sekretariátu združenia Eugen Mizerák, problematikou sa zaoberali aj účastníci diskusie, ktorá sa 12. februára konala na nitrianskom Agrokomplexe. „Predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva a školstva, zástupcovia stredných škôl, zamestnávatelia i zástupcovia odborných združení a komôr sa zhodli na tom, že poľnohospodárstvo nepotrebuje viac pracovníkov, ale výrazne kvalifikovanejších. Ľudí schopných pracovať s modernou technikou, diagnostikou a sofistikovanými technológiami,“ skonštatoval Mizerák.
Podľa jeho slov už poľnohospodárstvo dávno nie je odvetvím, ktoré je vhodné pre nekvalifikovanú pracovnú silu. „Prácu v agropodnikoch čoraz viac ovládajú sofistikované stroje. Dnes už preto nehovoríme o traktoristoch, ale operátoroch. Sú to ľudia, ktorí ovládajú zložité stroje navádzané cez satelit, často schopné obrábať pôdu autonómne. Fungujú nám plne automatizované dojárne a rôzne robotické zariadenia, využívajú sa drony. V poľnohospodárstve potrebujeme kvalifikovanú silu, ktorá tieto zložité zariadenia dokáže nastavovať, riadiť a vyhodnocovať množstvo dát, ktoré nové technológie farmárom poskytujú,“ zdôraznil Mizerák.
Podľa odborníkov môže pri výchove nových pracovníkov pomôcť duálne vzdelávanie, ktorého potenciál zatiaľ v sektore poľnohospodárstva nie dostatočne využitý. „Jeho výhodou je, že zamestnávateľ má možnosť vstupovať do obsahu vzdelávania a iniciovať jeho zmeny tak, aby bolo viac prispôsobené reálnej praxi,“ skonštatovala Henrieta Vrábľová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Ďalším nástrojom je podľa Mizeráka prezentácia zaujímavých poľnohospodárskych profesií už priamo na základných školách. „Práve na úrovni základných škôl (ZŠ) informácie často chýbajú. Je potrebné pracovať systematicky. ZŠ, ktoré aktívne spolupracujú so strednými odbornými školami, sa k informáciám o moderných technológiách a potrebách praxe dostanú. No tam, kde sú školy uzavreté, môžu byť žiaci ochudobnení o aktuálne poznatky a možnosti,“ skonštatovala Andrea Hrdá z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Podľa Mizeráka môže byť inšpiráciou švajčiarsky model, kde majú žiaci v siedmom až deviatom ročníku samostatný predmet Kariéra. V rámci neho získavajú prehľad o jednotlivých profesiách, rozumejú možnostiam ďalšieho vzdelávania a sú lepšie pripravení rozhodovať sa o svojej budúcnosti. „AGRION chce spolu s projektom švajčiarsko - slovenskej spolupráce pokračovať v aktivitách zameraných na rozvoj a popularizáciu odborného vzdelávania a agroprofesií. Ambíciou je spolupracovať na projekte, ktorý bude systematicky dostávať informácie o poľnohospodárskych a technických profesiách priamo na základné školy,“ doplnil Mizerák.
