Farmárov na celom svete trápi drahá nafta a rast cien ďalších položiek

Washington 22. mája (TASR) - Poľnohospodári od amerického štátu Iowa po Ukrajinu zápasia s prudko rastúcimi cenami nafty a nestabilnou ponukou. To ich núti míňať bezprecedentné sumy za palivo na chaotickom trhu a vyvoláva obavy z tohoročnej úrody.



V USA, kde sa producenti kukurice a sóje ponáhľajú zasiať po dažďoch a nízkych teplotách, stojí denné naplnenie nádrže traktora niektorých farmárov až 1000 USD (945,45 eura), dvojnásobok toho, čo pred rokom. A najrušnejšia časť farmárskej sezóny je ešte len pred nimi.



"Nikdy sme nezažili takú úroveň zvýšenia cien motorovej nafty," povedal farmár z Iowy Chris Edgington, prezident Národného združenia pestovateľov kukurice.



V chudobnej Ukrajine tri mesiace po začiatku ruskej vojenskej invázie poľnohospodári obrábajú polia uprostred brutálneho bombardovania skladovacích zariadení. Jeden z nich uviedol, že má dostatok paliva tak na dva mesiace. Je nervózny, keďže naftu, ktorú si objednal pred dvomi týždňami, mu stále nedodali.



Plodiny potrebné na kŕmenie dojníc sú pritom niekoľko dní od zberu a ak budú meškania pokračovať, ešte väčšie problémy by mohli nastať pri kukurici a slnečnici na jeseň.



V USA, kde sa zásoby obilia zmenšujú a inflácia je vysoká, sú problémom nielen ceny, ale aj nedostatok nafty, najmä na východnom pobreží.



Mnohí z amerických farmárov majú napriek tomu dobré vyhliadky na zisk, keďže vojna a napätá situácia na trhu s poľnohospodárskymi komoditami spôsobujú rast cien obilnín. Ceny pšenice nedávno vyskočili na historické maximum a v prípade kukurice a sóje sa pohybujú blízko rekordov. Napriek tomu sa farmári obávajú, že ceny ich produktov časom klesnú, zatiaľ čo náklady na naftu a ďalšie kľúčové položky zostanú vysoké.



"Nafta je miazgou poľnohospodárstva," povedal farmár Ben Riensche a pripomenul, že zdraželo aj hnojivo a iné položky. Aj cena propánu sa oproti minulému roku takmer zdvojnásobila. Ten sa používa na vykurovanie domácností farmárov a sušičiek počas zberu, aby sa znížila vlhkosť kukurice a aby bolo zrno vhodné na skladovanie a predaj.



Vyššie vstupné náklady sa premietajú nielen do cien obilia, ale aj mlieka. Za odvoz mlieka sa už účtuje "palivový príplatok", uviedol majiteľ mliečnej farmy Jon Patterson, ktorý podľa vlastných slov nemá na koho preniesť zvýšené náklady.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



(1 EUR = 1,0577 USD)