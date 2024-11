Farmárske organizácie chcú, aby Trump ich sektor vyňal z deportácií

Washington 25. novembra (TASR) - Americké farmárske organizácie žiadajú, aby novozvolený prezident USA Donald Trump vynechal ich sektor pri realizácii svojich sľubov o masových deportáciách nelegálnych imigrantov. Ak by sa deportácie dotkli aj týchto ľudí, farmári sa obávajú, že sa to vážne odrazí na dodávkach potravín na trh, keďže veľkú časť prác na farmách vykonávajú práve nelegálni imigranti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump, ani jeho budúci "hraničný cár" Tom Homan, zatiaľ nedali najavo, že by plánovali nejaké výnimky. Pritom takmer polovica z robotníkov pracujúcich na amerických farmách je v USA nelegálne, ukázali údaje ministerstiev práce a pôdohospodárstva. Veľký počet nelegálnych imigrantov pracuje aj v mliekarenskom a mäsospracujúcom priemysle.



Viacerí kritici Trumpových plánov poukázali aj na logistické problémy pri napĺňaní sľubov o masových deportáciách. Navyše to môže viesť k rozdeleniu rodín a z ekonomického hľadiska k narušeniu chodu mnohých amerických podnikov.



Homan uviedol, že pri deportáciách sa najskôr zamerajú na kriminálnikov a ľudí s príkazom na deportáciu, avšak neplánujú dať výnimky nikomu, kto je v USA nelegálne. Ako povedal v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News, neobídu ani firmy, k agrosektoru sa však nevyjadril.



David Ortega, profesor vyučujúci potravinovú ekonomiku na Michiganskej univerzite, upozornil, že masové deportácie budú znamenať šok pre dodávateľský reťazec, čo sa odrazí na cenách potravín. "Nelegálni imigranti zapĺňajú kritické pracovné miesta, ktoré rodení Američania nechcú," povedal Ortega.