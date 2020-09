Farmfoods otvoril 40. vlastnú predajňu

Farmfoods ponúka viacero zemiakových výrobkov, bez éčok a zo slovenských surovín Foto: Farmfoods

Zemiaky sa hneď v Spišskej Belej zmenia na dobroty, akými sú napríklad lekvárové pirohy Foto: Farmfoods

Dnes sa v Bratislave otvorila prvá samoobslužná predajňa Farmfoods Foto: Farmfoods

Bratislava 17. septembra (OTS) - Spoločnosť AT Tatry – farma Spišská Belá, ktorá je súčasťou združenia dodávajúceho výrobky do Farmfoods začala zber novej úrody. Na 20 hektároch odrody Soraya, Red Anna a Cardinia, ktoré sa po spracovaní priamo na farme v Spišskej Belej, kde boli dopestované, premenia na široký sortiment výnimočných zemiakových výrobkov.Spiš a podtatranský región tradične zásoboval dlhé desaťročia slovenský trh tými najkvalitnejšími zemiakmi. Po revolučnom období slovenský trh so zemiakmi ovládol dovoz zo zahraničia. Posledné roky sa našťastie presadzujú aj farmári zo západného Slovenska, ale tá najvyššia kvalita, hlavne na dlhé uskladnenie, sa dá dopestovať len v tradičných zemiakarských regiónoch Slovenska.hovorí, konateľ AT Tatry a dodáva:dodáva výkonný riaditeľ Farmfoods Po 2 mesiacoch výpadku, kedy zemiaky z minuloročnej úrody už neboli vhodné na toto spracovanie, sa na pulty predajní Farmfoods od budúceho týždňa vracajú slovenskými gazdinkami veľmi obľúbené varené a predpečené zemiaky. Už očistené, nakrájané a tepelne opracované ušetria v domácnosti veľa času, energie a dokonca aj peňazí. Po pár minútach na panvici, alebo v rúre sú behom chvíľky pripravené na konzumáciu.Spoločnosti združené v projekte Farmfoods dodávajú široký sortiment výhradne slovenských výrobkov už v 40-tich vlastných predajniach. Dnes sa totiž otvorila najnovšia z nich v bratislavskom River Parku. Farmfoods , koncept slovenských farmárskych potravín postavený v maximálnej možnej miere na výrobkoch bez „éčok“ a prídavných látok, otvoril a otvorí v priebehu mesiaca v Bratislave štyri vlastné predajne, v OC Vivo (10.9.), River Parku (dnes, 17.9.), v EUROVEA (24.9) a na Kamennom námestí v bývalom Priore (1.10.). Okrem toho plánuje do konca roka otvoriť v Bratislave predajne aj v kancelárskom komplexe Westend a v OD Saratov v Dúbravke.Bratislavských zákazníkov čaká zľava pri nákupe vína Terra Wylak, na akýkoľvek zrejúci syr podľa vlastného výberu s 50 % zľavou, ochutnávky jogurtov, syrov, nových špaldových briošiek, klobások, vákuovo fritovaných chipsov či mrkvových lupienkov.Koncept má dnes zalistovaných celkovo vyše 800 položiek, z toho viac ako 500 z vlastnej produkcie, intenzívne pracuje na vývoji ďalších a tiež na rozširovaní doplnkového sortimentu.Desať agrospoločností spojených pod značkou Farmfoods začalo predávať svoje mliečne a mäsové výrobky, med, zeleninu či víno najskôr v pojazdných predajniach a pred štyrmi rokmi otvorili prvú kamennú predajňu v Rožňave. Už na začiatku mali v pláne vybudovať viac ako 60 obchodov, v súčasnosti má sieť 40 predajných miest po celom Slovensku.pokračujeKorona kríza a medializácia bezpečnosti a hygieny potravín posilnila postavenie lokálnych potravín a záujem zákazníkov o nákupy v malých predajniach rastie.“ hovoríV roku 2017 získalo osem firiem z projektu Farmfoods dotáciu 7,3 milióna eur. Takto vyčlenené peniaze (podobne boli v tejto Výzve v tom istom čase podporené desiatky podobných agrosubjektov sumou spolu 95,35 mil. eur), majú aspoň čiastočne vyvážiť hendikep slovenských drobných farmárov voči zahraničnej masovej produkcii veľkých korporácií a hypermarketov. Z prisľúbenej dotácie projekt Farmfoods doteraz vyčerpal necelých 2,7 milióna eur. Aj tu však platí, že každé euro z projektu najprv treba z vlastných, alebo požičaných, zdrojov reálne investovať a zaplatiť, potom ich v rádoch mesiacov po dôkladnej kontrole farmárom štát čiastočne preplatí. Členovia združenia však len dodnes preinvestovali do svojich rastlinných, živočíšnych a potravinárskych výrob súvisiacich s projektom 20 miliónov eur z ďalších, vlastných zdrojov. Farmfoods k dnešnému dňu vytvoril doteraz 216 nových pracovných miest, ďalších sto vznikne postupne rozširovaním siete.