< sekcia Ekonomika
Farmy, ktoré vlani zasiahla slintačka,obnovili chov dobytka
V rámci južného Slovenska vlani potvrdili nákazu slintačky a krívačky v Medveďove, Ňárade, Bake, Jurovej a v Lúči na Ostrove.
Autor TASR
Dunajská Streda 29. marca (TASR) - Farmy v Medveďove a Ňárade v okrese Dunajská Streda, ktoré vlani zasiahlo ochorenie slintačky a krívačky (SLaK), obnovili chov hovädzieho dobytka. Početnosť stáda je síce na pôvodnej úrovni, no objem produkcie mlieka by sa mohol vrátiť na požadované hodnoty od polovice tohto roka. TASR to uviedol Maroš Sýkora zo spoločnosti Naše Farmy, ktorá má vo svojom portfóliu oba chovy.
„Vlani v novembri sa vďaka dotačnej výzve zo strany štátu nakúpilo 100 percent zvierat, ktoré boli predtým utratené z dôvodu slintačky. Znamená to, že sa obnovil stav stáda na celkový počet 1467 kusov,“ priblížil s tým, že išlo predovšetkým o nákup vysokoteľných jalovíc. Viac ako 300 z nich už má aj teliatka a na ďalšie prírastky sa čaká.
„Je to mimoriadne náročné obdobie. Dokonca by sa dalo povedať, že ešte náročnejšie ako slintačka a krívačka,“ ozrejmil Sýkora. Nápor na pracovníkov je najmä v súvislosti s relatívne vysokým množstvom rodiacich kráv. „Kedysi sme mali jedno-dve teliatka za deň, teraz sa stane, že ich je denne aj desať,“ podotkol. Cieľom je, aby sa počet dojníc ustálil na čísle 700.
Farmy museli po odznení ochorenia opakovane dôkladne vydezinfikovať každý centimeter chovu. „Vymenili sme všetky drevené trámy, prahy. Nahradili sa novými. Celý chov bol viackrát vydezinfikovaný. Potom prišli prvé zvieratá. Sledovalo sa, či sa na nich neprejaví nákaza. Až potom, niekedy na jeseň, bolo možné postupne nakupovať stádo,“ doplnil Sýkora. Zvieratá pochádzajú predovšetkým zo Slovenska, Česka, Dánska a Nemecka.
V rámci južného Slovenska vlani potvrdili nákazu slintačky a krívačky v Medveďove, Ňárade, Bake, Jurovej a v Lúči na Ostrove. Zasiahlo aj farmu v Plaveckom Štvrtku. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Do novembra 2025 bola z tohto dôvodu vyhlásená na Slovensku mimoriadna situácia.
„Vlani v novembri sa vďaka dotačnej výzve zo strany štátu nakúpilo 100 percent zvierat, ktoré boli predtým utratené z dôvodu slintačky. Znamená to, že sa obnovil stav stáda na celkový počet 1467 kusov,“ priblížil s tým, že išlo predovšetkým o nákup vysokoteľných jalovíc. Viac ako 300 z nich už má aj teliatka a na ďalšie prírastky sa čaká.
„Je to mimoriadne náročné obdobie. Dokonca by sa dalo povedať, že ešte náročnejšie ako slintačka a krívačka,“ ozrejmil Sýkora. Nápor na pracovníkov je najmä v súvislosti s relatívne vysokým množstvom rodiacich kráv. „Kedysi sme mali jedno-dve teliatka za deň, teraz sa stane, že ich je denne aj desať,“ podotkol. Cieľom je, aby sa počet dojníc ustálil na čísle 700.
Farmy museli po odznení ochorenia opakovane dôkladne vydezinfikovať každý centimeter chovu. „Vymenili sme všetky drevené trámy, prahy. Nahradili sa novými. Celý chov bol viackrát vydezinfikovaný. Potom prišli prvé zvieratá. Sledovalo sa, či sa na nich neprejaví nákaza. Až potom, niekedy na jeseň, bolo možné postupne nakupovať stádo,“ doplnil Sýkora. Zvieratá pochádzajú predovšetkým zo Slovenska, Česka, Dánska a Nemecka.
V rámci južného Slovenska vlani potvrdili nákazu slintačky a krívačky v Medveďove, Ňárade, Bake, Jurovej a v Lúči na Ostrove. Zasiahlo aj farmu v Plaveckom Štvrtku. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Do novembra 2025 bola z tohto dôvodu vyhlásená na Slovensku mimoriadna situácia.