Farmy zasiahnuté slintačkou a krívačkou sa snažia zabrániť jej šíreniu

Medveďov/Baka 21. marca (TASR) - Farmy hovädzieho dobytka v obciach Medveďov, Ňárad a Baka na juhu Slovenska, ktoré sú zasiahnuté ochorením slintačky a krívačky, považujú za prioritu zastavenie ďalšieho šírenia infekcie. Deklarujú spoluprácu s veterinárnou správou a ďalšími subjektami.



"Naše stádo v Bake, ktoré tvorí 1060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat, bude musieť byť zlikvidované. Robíme všetko pre to, aby sme nákazu dokázali zastaviť. Pre chov hovädzieho dobytka je to katastrofa," povedal predseda predstavenstva EXATA Group Juraj Slaninka.



Farma dosahuje ročnú produkciu mlieka v objeme 12 miliónov litrov. Výpadky dodávok mlieka podľa jeho slov okamžite pocíti trh. Považuje preto za nevyhnutné, aby sa do situácie vložil štát a ministerstvo pôdohospodárstva.



"Prakticky od prvého dňa, keď sa nákaza objavila v Maďarsku, aktívne komunikujeme a spolupracujeme s veterinárnou správou a samozrejme aj ostatnými chovateľmi," priblížila spoločnosť Naše Farmy, ktorá prevádzkuje farmy v obciach Medveďov a Ňárad.



O vyčíslení škôd je podľa nej zatiaľ predčasné hovoriť, zrejme sa však budú rátať v miliónoch eur. V oboch farmách chovajú takmer 1500 kusov dobytka.