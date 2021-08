Faurecia prevezme väčšinový podiel v nemeckom konkurentovi Hella

Lippstadt/Nanterre 15. augusta (TASR) - Francúzsky automobilový dodávateľ Faurecia sa dohodol na získaní väčšinového podielu v nemeckom konkurentovi Hella. Zároveň ponúkol odkúpenie zvyšných akcií.



Faurecia prevezme od vlastníckej rodiny Hueckovcov 60 % akcií firmy Hella takmer za 4 miliardy eur, oznámili v sobotu (14. 8.) večer obe spoločnosti. Približne 3,4 miliardy eur z uvedenej sumy sa vyplatí v hotovosti a zvyšok v akciách Faurecia. Hueckovci budú mať po fúzii v novej firme podiel 9 %.



Francúzsky koncern navyše predložil všetkým zvyšným akcionárom ponuku na odkúpenie ich podielu vo výške 60 eur na akciu plus dividendu vo výške 0,96 eura za akciu, čo hodnotí firmu Hella približne na 6,8 miliardy eur. Ponuka je o niečo nižšia v porovnaní s piatkovou (13. 8.) zatváracou cenou (63,18 eura) akcie Hella.



Akcie Hella sa od konca apríla výrazne posilnili po tom, ako nemecký Manager Magazin informoval o plánoch rodiny Hueckovcov predať svoj väčšinový podiel.



Ide o jednu z najväčších fúzií v oblasti európskeho automobilového dodávateľského priemyslu, ktorá vytvorí spoločnosť so 150.000 zamestnancami a ročnými tržbami okolo 23 miliárd eur. Faurecia tvrdí, že vznikne siedmy najväčší automobilový dodávateľ na svete a očakáva, že do roku 2025 jeho ročné tržby vzrastú na 33 miliárd eur.