Faury: Boeing tento rok asi zvíťazí nad Airbusom v súboji o objednávky
Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury v stredu priznal pravdepodobnú porážku tento rok v súboji o objednávky s Boeingom.
Autor TASR
Paríž 10. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury v stredu priznal pravdepodobnú porážku tento rok v súboji o objednávky s Boeingom. Podľa neho je možné, že Boeing zvíťazí prvýkrát za šesť rokov, k čomu mu pomohli aj clá v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Airbus zostáva za svojím americkým rivalom v dodávkach a v počte nevybavených objednávok, povedal Faury pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Inter. Boeing, povzbudený silným dopytom po svojom lietadle 787, zaznamenal 908 čistých objednávok v porovnaní so 700 objednávkami pre Airbus. „Skutočnosť, že sme v objednávkach už päť rokov viedli, znamená, že náš objem nevybavených objednávok je oveľa vyšší ako u nášho hlavného konkurenta,“ povedal Faury pre France Inter.
„Je však pravda, že Boeingu pomohol americký prezident v rámci rokovaní o colných sadzbách s niekoľkými krajinami, kde sa objednávky lietadiel stali súčasťou riešenia obchodných sporov,“ dodal. Podľa analytikov niekoľko leteckých spoločností, najmä v Ázii, buď zadalo objednávky na lietadlá Boeing, alebo načasovalo oznámenia predtým plánovaných objednávok, aby zmiernili obchodné napätie so Spojenými štátmi.
Zástupcovia amerického priemyslu tvrdia, že Boeing 787 sa predáva dobre bez ohľadu na obchodné spory. Airbus stále vedie v objednávkach na menšie lietadlá, ako je A321.
Objednávky Airbusu zaostávajú už mesiace, ale Fauryho komentáre potvrdzujú pravdepodobnú zmenu v objeme nových zákaziek. No zároveň sa očakáva, že Airbus si tento rok udrží titul najväčšieho výrobcu na svete vďaka vyšším dodávkam. Na otázku o fámach o veľkej objednávke z Číny Faury uviedol, že neočakáva bezprostrednú novú objednávku na stovky lietadiel, ale hovoril o schválení predchádzajúcich objednávok.
Airbus v stredu oznámil, že si zabezpečil súhlas Číny s pokračovaním v dodávke 120 predtým objednaných lietadiel. Zdroje z priemyslu uviedli, že Airbus počíta s objednávkou až 500 lietadiel z Číny. Peking však rokuje aj s Boeingom o podobnom balíku. Keďže Čína má napäté obchodné vzťahy so Spojenými štátmi aj Európou, podľa západných analytikov si bude udržiavať rovnováhu pri dovoze lietadiel. Čínska štátna nákupná agentúra na žiadosť o komentár nereagovala.
Faury uviedol tiež, že rozsiahle stiahnutie lietadiel z prevádzky na úpravu softvéru, ktoré sa týkalo modelov A320 aj A321, bolo ukončené.
