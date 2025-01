Faury: Letecké spoločnosti sa pripravujú na protekcionizmus USA

Paríž 9. januára (TASR) - Európske letecké spoločnosti sa pripravujú na "veľmi silný" protekcionizmus v Spojených štátoch za vlády novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to vo štvrtok Guillaume Faury, generálny riaditeľ európskeho výrobcu lietadiel Airbus v rozhovore s novinármi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Faury, ktorý je tiež šéfom francúzskej asociácie leteckého priemyslu GIFAS, pripomenul, že dodávateľské reťazce v leteckom priemysle sa ešte nespamätali z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Airbus by mal neskôr vo štvrtok informovať o vlaňajších dodávkach. Očakáva sa, že v roku 2024 odovzdal klientom 766 lietadiel, o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku. Ale nové objednávky sa spomalili po tom, ako dosiahli rekordné maximum v roku 2023.



Letecký priemysel, s výnimkou európskeho vesmírneho sektora, čelí silnému dopytu v kombinácii s problémami dodávateľského reťazca, geopolitickým napätím a rastúcou konkurenciou z Indie a iných krajín, povedal Faury.



Pár dní pred Trumpovou inauguráciou 20. januára sa európsky letecký priemysel pripravuje na posun k protekcionizmu, ktorý ešte nie je definovaný, ale pravdepodobne sa prejaví, skonštatoval Faury. Trump pohrozil totiž clami na zahraničný tovar ako súčasť svojej ekonomickej agendy.



Európsky letecký a kozmický sektor ťaží zo silného dopytu po komerčných lietadlách a zvýšených výdavkov na obranu. No zároveň čelí nadmernej kapacite a prepúšťaniu v divízii satelitov.



Faury uviedol tiež, že európske obranné spoločnosti čelia podľa neho "neospravedlniteľnému nedostatku financií z bankového sektora" vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Poukázal pritom na históriu francúzskeho automobilového priemyslu, ktorá ukázala, že je možné prepadnúť sa zo silného exportného prebytku v roku 2000 na výrazný deficit.



"Neopakujme v letectve to, čo sa stalo v iných sektoroch," dodal na tlačovej konferencii.