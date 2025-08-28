< sekcia Ekonomika
FAVI mení CEO
Do čela spoločnosti nastupuje Marie Hejlová.
Autor OTS
Bratislava 28. augusta (OTS) - Najväčší český vyhľadávač nábytku FAVI oznamuje zmenu vo vedení spoločnosti. Novou CEO sa stáva Marie Hejlová, ktorá vo FAVI pôsobí od jeho vzniku. Doteraz viedla marketing a podieľala sa aj na strategickom riadení firmy. Vo funkcii strieda Jana Sellers-Zajíca, ktorý spoločnosť viedol posledných 9 rokov.
„Marie pozná FAVI od A po Z – pomáhala ho budovať od prvých dní a vždy bola pri všetkých dôležitých míľnikoch. Jej prehľad o produkte, trhu aj o tom, čo naši zákazníci a obchodní partneri potrebujú, je unikátny. Preto odovzdávam vedenie firmy s maximálnou dôverou práve jej,“ hovorí doterajší CEO Jan Sellers-Zajíc. Obaja zakladatelia, Jan Sellers-Zajíc aj Radomír Hejl, zostávajú aj naďalej aktívne zapojení do smerovania firmy ako členovia boardu a budú naďalej podporovať jej strategický rozvoj.
Nová CEO Marie Hejlová bola súčasťou tímu už pri založení firmy v roku 2016, kde viedla marketing FAVI. Pod jej vedením značka expandovala do dvanástich európskych krajín a etablovala sa ako kľúčový hráč na trhu. „FAVI pre mňa nie je len práca, ale srdcová záležitosť. Teším sa, že budeme ďalej pomáhať obchodníkom s nábytkom rásť a zároveň posúvať zákaznícku skúsenosť, ktorú chceme v najbližších rokoch posilniť aj vďaka využitiu AI,“ hovorí Marie Hejlová.
Stabilný rast a silná pozícia na trhu
FAVI vzniklo ako startupový projekt podnikateľov Jana Sellers-Zajíca a Radomíra Hejla. Dnes ide o najväčší špecializovaný online agregátor nábytku v Česku s mesačnou návštevnosťou viac ako 10 miliónov používateľov a ponukou od viac než 2 000 predajcov naprieč Európou. Okrem českého trhu, kde patrí medzi TOP 5 najvýznamnejších hráčov s nábytkom, je FAVI významným hráčom aj v Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Chorvátsku. Vďaka svojmu modelu prináša FAVI e-shopom tržby okolo 5 miliárd českých korún ročne. Spoločnosť je súčasťou EMMA Capital, investičnej skupiny, ktorá sa zameriava na podporu firiem pri ich raste a rozvoji.
Foto: FAVI
Nový šéf marketingu a ďalšie plány
Novým šéfom marketingu FAVI sa stáva Jakub Macenauer, ktorý doteraz zastával rolu Head of Performance a Marketing Expansion Manager. Aktuálne pracuje na výrobe nového televízneho spotu, ktorý vzniká s využitím pokročilých technológií umelej inteligencie. FAVI sa chce v nasledujúcich rokoch ešte viac oprieť o svoj silný brand a ďalej ho rozvíjať. „Chceme zákazníkom prinášať viac emócií a inšpirácie. Aby sme s nimi mohli byť od chvíle, keď si začnú predstavovať nový interiér, cez fázu hľadania konkrétnych kúskov až po samotný nákup. Jednoducho pokryť celý ich ‚nábytkový‘ cyklus a byť sprievodcom na každom kroku,“ vysvetľuje Macenauer.
