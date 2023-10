Favoritom tipérov v predčasných parlamentných voľbách bola strana Smer

Bratislava 2. októbra (TASR) - Najväčším favoritom ´tipérov´ bola v stávkových kanceláriách víťazná strana predčasných parlamentných volieb Smer-SD. V stávkovej spoločnosti Fortuna mala kurz 1,70 a v Tipsporte 1,77. Favoritom bola aj v spoločnostiach Niké a Doxxbet s rovnakým kurzom 1,75. Údaje vyplývajú z portálu Stávky na voľby.



Strana Progresívne Slovensko mala kurz na víťazstvo v rozmedzí od 2,10 do 2,35, zatiaľ čo na druhé miesto v rozpätí od 1,08 do 1,12. Strana Hlas-SD mala na prvé miesto určený kurz od 40 do 55.



Záujem o tipovanie na výsledky predčasných parlamentných volieb prekonal podľa Tipsportu všetky rekordy. Stávkari si na ne v tejto spoločnosti stavili takmer tri milióny eur. V roku 2020 to bolo 1,4 milióna eur.