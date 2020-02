Fiat Chrysler vykázal vo 4. kvartáli rast zisku takmer o tretinu

Miláno 6. februára (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oznámila za 4. kvartál rast zisku o vyše tretinu. Výsledky v predchádzajúcom období však zisk za celý rok znížili takmer o pätinu.



Taliansko-americká firma, ktorá sa pripravuje na spojenie s francúzskym konkurentom PSA, dosiahla za 4. štvrťrok čistý zisk na úrovni 1,58 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 1,17 miliardy eur, uviedla agentúra AP. Medziročne to predstavuje rast o 35 %.



Čisté tržby dosiahli 29,64 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 1 %. Naopak, objem predaja o 1 % klesol približne na 1,17 milióna áut. Ako však povedal šéf spoločnosti Mike Manley, rok 2019 bol pre automobilku "historický". Poukázal najmä na posilnenie finančnej pozície, investícií a dohodu o fúzii s francúzskou PSA, ktorá bude znamenať vytvorenie štvrtej najväčšej automobilky na svete. Z jednotlivých regiónov sa FCA darilo najmä v Severnej Amerike a čiastočne v Latinskej Amerike, kde zaznamenala rast prevádzkového zisku.



Za celý rok 2019 klesol čistý zisk približne o pätinu, keďže v predchádzajúcich kvartáloch sa predajom príliš nedarilo. Čistý zisk FCA dosiahol za minulý rok 2,7 miliardy eur, čo oproti roku 2018 predstavuje pokles o 19 %.



Tržby dosiahli 108,2 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles približne o 2 %. Predaj áut klesol o 9 % na 4,4 milióna vozidiel.



Odhad na rok 2020 firma nemenila, napriek "novému protivetru". Ako uviedla, pozorne sleduje najnovší vývoj, najmä rast cien surovín a vplyv nového koronavírusu šíriaceho sa z Číny. Spoločnosť stále očakáva, že prevádzkový zisk, ktorý vlani dosiahol 6,7 miliardy eur, sa tento rok zvýši takmer na 7 miliárd eur.