FCI:Faktoringové služby stagnujú v dôsledku spomalenia rastu ekonomiky

Bratislava 7. júla (TASR) - Minuloročné spomalenie ekonomického rastu sa v mnohých krajinách Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska prejavilo na menšom záujme o služby, sprostredkujúce financovanie, ako je faktoring. "Po dvoch rokoch dvojciferného rastu dosiahol v roku 2023 celkový obrat faktoringových spoločností v EÚ 2,443 bilióna eur, čo predstavuje nárast o dve percentá," uviedol Fausto Galmarini, predseda Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (FCI).



Medzinárodné združenie faktoringových spoločností nižší rast očakávalo. Prísna politika Európskej centrálnej banky na potlačenie inflácie viedla k rýchlemu zvýšeniu úrokových sadzieb. "Navzdory tomu zostáva európsky faktoringový trh najvýznamnejším na svete, predstavuje 66 % svetového trhu," doplnil Galmarini s tým, že v roku 2024 združenie očakáva v Európe výraznejší rast.



Na slovenskom trhu je prekážkou rastu faktoringových spoločností aj nedostatočná informovanosť. "Ľudia často netušia, čo je faktoring a ako funguje, a preto im ani nenapadne, že by týmto spôsobom mohli celkom elegantne vyriešiť niektoré problémy sprevádzajúce podnikanie," uviedol analytik rizík faktoringovej spoločnosti Bibby Financial Services Ondřej Makeš.



Faktoring zaisťuje postúpenie krátkodobých pohľadávok so splatnosťou v najčastejších prípadoch 30 až 120 dní. Klient môže väčšinu peňazí získať prakticky obratom a zvyšok sumy dostane po zaplatení pohľadávky, špecifikovala faktoringová spoločnosť. Faktoring sa delí na regresný a bezregresný, čiže s postihom a bez postihu, podľa toho, či nesie riziko v prípade nesplatenej pohľadávky klient alebo faktoringová spoločnosť.



Vlaňajšia ekonomická neistota firiem sa podľa Bibby Financial Services prejavila zvýšeným záujmom o bezregresný faktoring. "Bezregresný faktoring tvoril 53 % obratu. Bol vyšší než faktoring regresný, pretože klienti hľadali pokrytie rizika dlžníkov," dodal Galmarini.