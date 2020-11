Schválili núdzové použitie lieku bamlanivimab proti ochoreniu COVID-19

Indianapolis 10. novembra (TASR) - Regulačné orgány v USA v pondelok (9. 11.) schválili núdzové použitie prvého experimentálneho lieku využívajúceho protilátky na ochorenie COVID-19 pre pacientov, ktorí nie sú hospitalizovaní, ale existuje riziko vážneho priebehu choroby z dôvodu ich veku alebo zdravotného stavu.



Americký úrad na kontrolu potravín a liečiv FDA (Food and Drug Administration) vydal na základe klinických štúdií núdzové povolenie na použitie lieku bamlanivimab farmaceutickej spoločnosti Eli Lilly. Údaje klinických štúdií podľa úradu ukazujú, že jednorazová infúzia lieku znižuje potrebu hospitalizácie alebo návštevy ambulancie v prípade vysoko rizikových pacientov s ochorením COVID-19.



Liek bamlanivimab je monoklonálnou protilátkou, v tomto prípade ide o vyrobenú protilátku, ktorá je kópiou protilátky produkovanou imunitným systémom na boj s infekciami.



Podobný liek vyvinutý firmou Regeneron Pharmaceuticals dostal aj americký prezident Donald Trump po infikovaní sa novým koronavírusom začiatkom októbra. Regeneron takisto žiada o núdzové povolenie pre svoju duálnu protilátku proti ochoreniu COVID-19.



FDA uviedol, že bamlanivimab môže byť použitý pri liečbe pacientov s nedávno diagnostikovaným ochorením COVID-19, ktoré má mierny priebeh, vo veku nad 65 rokov alebo 12 a viac rokov, ak vzhľadom na ich celkový zdravotný stav hrozí, že by ochorenie COVID-19 mohlo mať vážny priebeh.



Povolenie sa netýka hospitalizovaných pacientov ani pacientov, ktorí potrebujú pre ochorenie COVID-19 kyslíkovú terapiu, keďže liek by v prípade týchto pacientov mohol zhoršiť ich klinické výsledky. Klinická štúdia sponzorovaná americkou vládou, ktorá testovala použitie bamlanivimabu u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, bola pred nedávnom ukončená, pretože sa nepreukázal žiadny prínos liečby.