Februárový rast cien domov v Británii prekonal očakávania

Londýn 2. marca (TASR) - Ceny domov v Británii minulý mesiac vzrástli výraznejšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje spoločnosti Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine. Analytici pritom po zmiernení v prvom mesiaci roka počítali s ďalším spomalením rastu.



Ceny domov v Británii vzrástli vo februári medziročne o 6,9 % po tom, ako v januári rast dosiahol 6,4 %. Ekonómovia očakávali, že rast dosiahne 5,6 %. Medzimesačne ceny vyskočili o 0,7 %, zatiaľ čo v januári zaznamenali pokles o 0,2 %.



"To zvýšenie je prekvapujúce," povedal hlavný ekonóm Nationwide Building Society Robert Gardner. Ako dodal, predpokladalo sa, že rast cien sa opäť zmierni, keďže čoskoro sa skončí obdobie, počas ktorého je hranica na platbu dane pri kúpe nehnuteľnosti podstatne vyššia. Pôvodne sa daň z nákupu nehnuteľnosti platila od 125.000 libier (144.412 eur), pre koronakrízu ju však ministerstvo financií v lete minulého roka posunulo až na 500.000 libier. Táto forma podpory však platí iba do 31. marca tohto roka.



(1 EUR = 0,86558 GBP)