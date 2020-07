Fecko: Čerpanie pomoci sťažuje veľká byrokracia

Turá Lúka 8. júla (TASR) – O zlepšovaní podmienok pri čerpaní fondov EÚ na podporu rozvoja vidieka hovoril počas dnešnej pracovnej návštevy v regióne Myjavy štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Fecko. Členovia občianskeho združenia Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina a Národnej siete miestnych akčných skupín SR ho informovali o najčastejších bariérach, s ktorými sa pri čerpaní pomoci stretávajú.



Štátny tajomník si prezrel miesta, kde sa doteraz realizovala podpora prostredníctvom programu Leader v rámci regiónu Myjava – sušiareň a chlebovú pec v Gazdovskom dvore v Turej Lúke, viacúčelové ihrisko v Starej Myjave, ubytovacie kapacity na Mlyne Stará Myjava. Navštívil aj predajňu miestnych produktov so značkou Kopanice regionálny produkt. Konštatoval, že na takýchto príkladoch vidno, aké máme možnosti na podporu jedinečných lokálnych špecialít.



Fecko ubezpečil, že vláda SR podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch. Napomôže rozvoju agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovaniu pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.



„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde bude žiť, má dvere na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické zaťaženie a zlepšiť komunikáciu pri riešení takýchto projektov," uviedol na stretnutí štátny tajomník.