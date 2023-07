Fecko: Vlády Matoviča a Hegera riešili pozemkové úpravy

Trnkov 28. júla (TASR) - Väčšiu časť záväzku pozemkových úprav musela riešiť vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. V reakcii na tvrdenia strany Hlas-SD a jej predstaviteľov, že za vlády Matoviča a Hegera sa v danej veci nič neurobilo, to v piatok na tlačovej konferencii v obci Trnkov v okrese Prešov uviedol poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽANO Martin Fecko.



"Mali sme tu určitú dobu, roky 2010 až 2018, kedy sa prakticky žiadne pozemkové úpravy nové v nových katastrálnych územiach neriešili. Áno, pani Matečná v roku 2018, respektíve 2019 urobila na vláde, aby sa každý rok po dobu 30 rokov, po 120 katastrálnych území urobilo celé Slovensko. Takže každá vláda by mala v tomto uznesení vlády pokračovať," uviedol Fecko.



Tvrdí, že 168 projektov pozemkových úprav v 171 katastrálnych územiach, ktoré boli schválené, neboli finančne kryté. "Celkovo 96 projektov pozemkových úprav sme museli my riešiť finančne, takže väčšiu časť z ich záväzku sme museli plniť my," skonštatoval Fecko.



Nová vláda by podľa neho mala nájsť financie na projekty pozemkových úprav, ktoré sú rozpracované, ktorých je približne 500. Ako zdôraznil, pozemkové úpravy sa môžu robiť hlavne na trovy štátu, rovnako musia byť pripravené a dôsledné.



Strana Hlas-SD začiatkom júla prostredníctvom svojej hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej uviedla, že kým vláde Petra Pellegriniho sa v marci 2019 prvýkrát od roku 2009 podarilo úspešne zrealizovať verejnú súťaž na projekty pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach za 45 miliónov eur, za ďalšími vládami Matoviča a Hegera nie je žiaden reálny výsledok.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pre TASR 10. júna 2023 uviedlo, že počas posledných troch rokov sa na pozemkové úpravy na Slovensku vynaložilo približne 18,3 milióna eur. V roku 2022 vláda podľa agrorezortu schválila 240 katastrálnych území, ktoré boli vybraté v roku 2021 a 2020. "V roku 2023 bolo podpísaných 27 zmlúv o dielo na dodanie projektov pozemkových úprav. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na dodanie 93 projektov. Momentálne beží 177 rozpracovaných projektov pozemkových úprav," spresnilo MPRV.