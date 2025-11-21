< sekcia Ekonomika
Fed bude aj v decembri rozhodovať o sadzbách bez údajov o inflácii
Zasadnutie FOMC bude 9. a 10. decembra. Obchodníci naďalej s pravdepodobnosťou 64 % predpokladajú, že Fed zníži úrokové sadzby.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) nebude mať ani v decembri pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky kľúčové údaje o vývoji inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC. Štatistický úrad (BLS) oznámil, že ruší zverejnenie októbrového indexu spotrebiteľských cien (CPI). Menový výbor Fedu tak zostane bez dôležitých údajov o inflácii, ktoré by mohol zohľadniť na svojom decembrovom zasadnutí.
Údaje o CPI mali byť zverejnené 7. novembra, to sa však zrušilo. Podľa BLS obmedzenie činnosti federálnej vlády (shutdown) znemožnilo „retroaktívne zhromaždiť“ niektoré údaje. Úrad na svojej stránke uviedol, že správa o vývoji CPI v novembri, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 10. decembra, bude zverejnená 18. decembra, teda až po rozhodnutí Fedu.
Zasadnutie FOMC bude 9. a 10. decembra. Obchodníci naďalej s pravdepodobnosťou 64 % predpokladajú, že Fed zníži úrokové sadzby.
BLS zbiera údaje o spotrebiteľských cenách viacerými metódami vrátane osobných návštev a telefonátov, čo počas shutdownu nebolo možné. Úrad tiež využíva online údaje a prieskumy domácností.
Predstavitelia Fedu vyjadrili obavy, že sa pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky nachádzajú v informačnej hmle. FOMC koncom októbra rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Zápisnica zo zasadnutia však signalizovala obavy predstaviteľov menového výboru, že nemajú pre nedostatok údajov úplný obraz o stave ekonomiky.
Údaje o CPI mali byť zverejnené 7. novembra, to sa však zrušilo. Podľa BLS obmedzenie činnosti federálnej vlády (shutdown) znemožnilo „retroaktívne zhromaždiť“ niektoré údaje. Úrad na svojej stránke uviedol, že správa o vývoji CPI v novembri, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 10. decembra, bude zverejnená 18. decembra, teda až po rozhodnutí Fedu.
Zasadnutie FOMC bude 9. a 10. decembra. Obchodníci naďalej s pravdepodobnosťou 64 % predpokladajú, že Fed zníži úrokové sadzby.
BLS zbiera údaje o spotrebiteľských cenách viacerými metódami vrátane osobných návštev a telefonátov, čo počas shutdownu nebolo možné. Úrad tiež využíva online údaje a prieskumy domácností.
Predstavitelia Fedu vyjadrili obavy, že sa pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky nachádzajú v informačnej hmle. FOMC koncom októbra rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Zápisnica zo zasadnutia však signalizovala obavy predstaviteľov menového výboru, že nemajú pre nedostatok údajov úplný obraz o stave ekonomiky.